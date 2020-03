Mannheim. (oka) In einer Video-Botschaft hat sich der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz an die Bürger gewandt. Darin betonte er noch einmal, wie wichtig die von der Stadt verordneten Schließungen sind, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um so das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Zudem appellierte er an die Solidarität der Bürger. Denn die Reduzierung der Sozialkontakte diene nicht nur dem eigenen Schutz, sondern auch dem der anderen. Die Rede von OB Kurz sehen Sie hier.

Für Eltern, die einem sogenannten systemrelevanten Beruf (Pflege, Medizin, Feuerwehr oder Polizei) nachgehen und ihre Kinder durch eine Kindertagespflege betreuen ließen, deren Angebot jetzt entfällt, stellt die Stadt ein Ersatzangebot bereit. Plätze für dieses Ersatzangebot werden über eine eigens eingerichtete Kinder-Notbetreuungshotline der Stadt vergeben. Die Telefonnummer 0621/29 35 656 ist am Montag von 12 bis 20 Uhr sowie Dienstag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Auswärtige Eltern, die in Mannheim in kritischer Infrastruktur arbeiten und in deren Heimatgemeinde kein Notbetreuungsangebot existiert, können sich ebenfalls an diese Hotline wenden.

Am Montag verzeichnete das Gesundheitsamt 64 Fälle von Coronavirus-Infizierten in Mannheim. "Alle nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.