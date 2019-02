An Spitzentagen kommen 600 Gäste zum Mittagstisch in die Vesperkirche. Foto: vaf

Mannheim. (env) Zum Abschluss gibt es paniertes Schnitzel, Kohlrabi-Gemüse und Salzkartoffeln - wenn am morgigen Sonntag die 22. Mannheimer Vesperkirche endet, werden circa 16.000 Menschen in der Citykirche Konkordien in R 2 nicht nur ein warmes Mittagessen, sondern vor allem Zuwendung erhalten haben. "Die Kirche folgt ihrem prophetischen Auftrag", freute sich der evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann.

"Danke für alles", "Von Herzen vielen Dank", "Ich bin froh und dankbar, dass es euch gibt" - das Gästebuch im Kirchenschiff ist voller Danksagungen. Mal in zittriger Schrift, mal mit zahlreichen Rechtschreibfehlern und manchmal auch mit Herzen künstlerisch verziert, haben die Besucher der Einrichtung ihren Gefühlen freien Lauf gelassen. Das vorherrschende Gefühl ist Dankbarkeit.

Die betreffe noch nicht einmal allein das Essen, obwohl auch das immer wieder gelobt wird: "Es geht viel eher darum, dass Menschen, die ansonsten an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, wieder als Menschen wahrgenommen werden", erklärte Pfarrerin Ilka Sobottke. "Die Erfahrungen aus den Begegnungen sind unglaublich."

So haben sie und die rund 600 Helfer an jedem Tag einerseits die Hoffnungslosigkeit erlebt, die von den Besuchern immer wieder thematisiert wird. Andererseits zeigen aber gerade die Alten, Kranken und Schwachen eine enorme Stärke. "Die gehört schon allein dazu, um als Obdachloser bei dieser Kälte morgens aus dem Schlafsack zu kriechen", fand Sobottke. Sie werde deshalb nicht müde, auf die Situation dieser Menschen aufmerksam zu machen: "Denn man bewegt nur etwas, wenn man die Politik erreicht - oder die Menschen, die wählen gehen." Die Vesperkirche erlebte in diesem Jahr aber auch Turbulenzen. Sie hatte die Tierfutterspende des Vereins Futteranker zurückgewiesen, weil es in dem Lagerraum angeblich zu Geruchsbelästigung gekommen war (die RNZ berichtete). "Da ist die Kommunikation nicht gut gelaufen", räumte Dekan Hartmann jetzt ein.

Auch die Helfer der zahlreichen Beratungsangebote hatten in den vergangenen vier Wochen alle Hände voll zu tun. "Wir sind noch nicht einmal dazu gekommen, Statistik zu führen", berichtete Marie-Louise Uhrig von der Wohnungsnotfallberatung im Haus Bethanien. "Die meisten Gäste der Vesperkirche kennen uns mittlerweile. Deshalb gibt es keine Berührungsängste." Von 10 bis 14 Uhr wurden deshalb pausenlos Beratungsgespräche geführt. Wichtigste Erkenntnis dabei: "Viele Betroffene kennen ihre Rechte nicht." Und: "Wir haben in Mannheim zu wenig Wohnungen für Bedürftige." Auch darauf möchte die Vesperkirche aufmerksam machen. "Ich glaube, dass die Stadt ohne Vesperkirche eine andere wäre", war Dekan Ralf Hartmann überzeugt.