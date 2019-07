Mannheim. (RNZ) Seit Dienstagnachmittag ist der Fahrlachtunnel wieder geöffnet. Ein Brand im Technikraum hatte am vergangenen Freitag für die Sperrung des Tunnels und damit auch für ein großes Verkehrschaos gesorgt. Sämtliche Sicherheitseinrichtungen, wie Beleuchtung, Signaltechnik, Belüftung und die Tunnelbetriebstechnik, waren durch das Feuer außer Kraft gesetzt.

"Nachdem der Fehler lokalisiert werden konnte, wurden umgehend die Instandsetzungsarbeiten eingeleitet und mit Hochdruck die defekten Bauteile erneuert", erklärte ein Stadtsprecher. Trotzdem waren beide Tunnelröhren mehrere Tage nicht befahrbar, was zu einer angespannten Verkehrssituation in Mannheim führte. Jetzt kann der Fahrlachtunnel in beide Richtungen wieder komplett genutzt werden.

Doch es gibt schon die nächste Baustelle: Aufgrund von Brückenbauwerksuntersuchungen ist bis Freitag, 19. Juli, die Verkehrsführung auf der Bundesstraße B38-Brücke über die Riedbahn (BBC-Brücke) eingeschränkt. Um die Untersuchungen durchführen zu können, muss jeweils die linke Fahrspur der B38 in beide Fahrtrichtungen in einem 200 Meter langen Bereich auf der Brücke gesperrt werden.

Nachdem im Mai der Gehwegbereich untersucht wurde, sind nun nun weitere Materialuntersuchungen an der Brückenkonstruktion sowie Baugrunderkundungen im Bereich der Rampenbauwerke der Brücke sowie in der Ziel- und Boveristraße fällig. Anhand der gewonnenen Material- und Bodenproben sollen weitere Kennwerte für die Standsicherheit gewonnen werden.