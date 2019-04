Mannheim. (pol/mün) Am Mittwochabend hat sich ein Mann vor Kindern im Stadtteil Gartenstadt entblößt. Gegen 18.35 Uhr liefen zwei Kinder von der Waldstraße kommend in den Anemonenweg. An der Haltestelle bei einer Schule stand ein Mann, der sich beim Erblicken der Kinder entblößte und an seinem Penis rumspielte.

Die Kinder liefen dann in Richtung Wotanstraße weiter und verständigten eine Erzieherin, die dann die Polizei alarmierte.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte man keinen Tatverdächtigen fassen.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und etwa 20 Jahre alt sein. Er habe schwarze kurze Haare einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet sei er mit einer blauen Jeanshose und einem schwarzen Pulli gewesen.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der 0621/1744444 melden.