Mannheim. (pol/rl) Von einem Auto erfasst wurde ein Fußgänger auf dem Luisenring am Sonntagmorgen. Wie die Polizei mitteilte, war der 32-Jährige gegen 8.30 Uhr unachtsam vom Gehweg auf die Fahrbahn getreten. Ein heranfahrender Citroën erfasste den Fußgänger mit dem Außenspiegel, sodass der 32-Jährigen stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Der Fußgänger kam nach seiner Erstversorgung am Unfallort per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war der Luisenring in Fahrtrichtung Parkring kurz gesperrt. Am Gespann des 40-jährigen Citroen-Fahrers entstand ein rund 1500 Euro Sachschaden.