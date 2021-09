Ein Mannheimer Uhu ist in der Auffangstation des Deutschen Falkenordens in Karlsdorf-Neuthard groß und fit geworden. Foto: zg

Mannheim. (alb) Ein Mannheimer Uhu ist in der Auffangstation des Deutschen Falkenordens in Karlsdorf-Neuthard groß und fit geworden. Er war im Frühjahr von Gerhard Rietschel, Naturschutzbeauftragter der Stadt, im Alter von nur 14 Tagen von der City Kirche Konkordien gerettet worden.

Der CDU-Stadtrat und Hobby-Ornithologe Thomas Hornung hat dafür gesorgt, dass der Uhu in Mannheim ausgewildert wird. "So gibt es die Chance, dass er hier ein Revier gründet und sein Ruf über den Dächern der Stadt erschallt", sagte er. Die Auswilderung an diesem Samstag um 19 Uhr in Höhe des Bootshauses auf der Neckarwiese (Hans-Reschke-Ufer) ist öffentlich. Um Spenden für die Auffangstation wird gebeten.