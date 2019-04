Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Wir sind nach wie vor skeptisch, dass die Akademiestraße der passende Ort für den Trinkerraum ist, aber wir wollen das Projekt nicht platzen lassen", erklärte Claudius Kranz (CDU). Deshalb hat seine Fraktion einen Kompromissvorschlag eingebracht: Ein "alkoholakzeptierenden Aufenthaltsraum" für die Trinker- und Drogenszene soll für zwei Jahre auf Probe im Stadtteil Jungbusch nahe der Kurt-Schuhmacher-Brücke in Containerbauweise errichtet werden.

So könne man prüfen, ob der Standort überhaupt angenommen werde. Dieser Vorschlag ist in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit großer Mehrheit angenommen worden.

Angehörige der Trinker- und Drogenszene treffen sich an verschiedenen Punkten in der Innenstadt, vor allem am Paradeplatz. Anwohner, Gewerbetreibende und Passanten fühlen sich gestört, vor allem Kinder und Jugendliche fühlen sich unbehaglich. Immer wieder kommt es zu Beschwerden bei der Polizei und der Stadtverwaltung.

Deshalb war sich der Gemeinderat bereits 2016 einig darüber, einen Aufenthaltsraum einzurichten, der von der Caritas und dem Drogenverein betrieben werden soll. Zwei Jahre haben die Akteure vergeblich versucht, passende Räumlichkeiten in der Innenstadt zu finden.

"Viele Vermieter möchten so etwas nicht", sprach Ulrike Müller aus Erfahrung. Der Trinkerraum dürfe auch nicht nahe einer Schule, eines Spielplatzes oder eines Kindergartens sein. Deshalb findet die Geschäftsführerin für Wirtschaft und Finanzen des Drogenvereins den Standort Akademiestraße eine gute Lösung. Allerdings gab es im vergangenen Sommer keine Mehrheit für die Option. Zu abgelegen, und zu hässlich, so die Mehrheit der Stadträte.

Doch jetzt wird es Frühling, die Planken sind frisch saniert - und am 26. Mai findet die Kommunalwahl statt. Der Druck der Bürger und Gewerbetreibenden nahm zu.

In einem offenen Brief wandte man sich an Stadtverwaltung sowie Gemeinderäte und forderte eine Lösung. Die gibt es jetzt. "Wir freuen uns, dass der alkoholakzeptierende Aufenthaltsraum nun in der Akademiestraße eingerichtet werden kann", erklärte Gesundheitsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD). "Wir erwarten, dass durch das Angebot ein Aufenthaltsort für die Trinker- und Drogenszene geschaffen wird und durch dessen Existenz gleichzeitig die Bereiche in der Innenstadt entlastet werden."

Die Probephase ist auf zwei Jahre angelegt. Nach 18 Monaten soll das Angebot mit Blick auf seine gesundheits-, sozial- und ordnungspolitische Zielsetzung hin überprüft werden. Auf Grundlage dessen entscheidet der Gemeinderat über die Fortführung des Angebots über 24 Monate hinaus.

Deshalb wird auch nicht fest gebaut, sondern Container aufgestellt. Auf dem Platz an der Akademiestraße dürfen die Gäste mitgebrachten Alkohol konsumieren. Sozialarbeiter von Drogenverein und Caritasverband sind vor Ort betreuend und wenn gewünscht beratend tätig. "Wir freuen uns und werden unser Möglichstes tun, dass der Raum angenommen wird", betonte Ulrike Müller. Man werde gemeinsam mit der Caritas ein Konzept erarbeiten, an dem auch die Ordnungsbehörden beteiligt sind.

Der Raum soll spätestens bis Mai 2020 fertig sein. Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City, hätte den Raum gern früher gehabt. "Jetzt müssen wir noch einmal einen Sommer aushalten", erklärte er gegenüber der RNZ. "Aber wir sind natürlich froh, dass überhaupt etwas passiert." Er hofft jetzt auf mehr Kontrollen am Paradeplatz.