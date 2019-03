Mannheim. (pol/mare) Lebensgefährlich verletzt worden ist ein 70-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag. Das teilt die Polizei mit.

Er war demnach gegen 12.40 Uhr mit seinem Toyota auf dem Friedrichsfelder Weg in Richtung Rheinau unterwegs. Am Ende einer Linkskurve kam er - bisher ist nicht bekannt wieso - nach rechts von der Fahrbahn ab. Er lenkte gegen, kam so aber nach links in eine Böschung und schoss hinunter in den Wald. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach. Es wurde total beschädigt.

Der 70-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde geborgen, notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Bergung war es zu Verkehrsbehinderungen gekommen.