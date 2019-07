Mannheim. (alb) Entsetzliche Szenen haben sich am Samstagabend kurz nach 19 Uhr auf der Bundesstraße B44 bei Sandhofen abgespielt. Der Fahrer (19) eines 7er-BMW hatte auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Weil er schneller war, als die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei berichtete.

Das Auto kam in den Grünstreifen ab, geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und kam in einer Böschung zum Stillstand. Die Wucht des Aufpralls sei enorm gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Baum stürzte um. Die furchtbare Bilanz der Tragödie: Zwei der Mitfahrer auf dem Rücksitz – 18 und 19 Jahre alt – starben, der Dritte (19) schwebte auch am Montagabend noch in Lebensgefahr.

Der Beifahrer (21) kam mit schweren Verletzungen ebenso in eine Klinik wie der Fahrer. Der hatte es nach Polizeiangaben als einziger Insasse noch selbstständig geschafft, sich aus dem Wrack zu befreien. Per Telefon verständigte er seine Familie. Recht schnell eilten 30 bis 40 Angehörige zum Ort des Geschehens. Und waren tief betroffen, denn bei dem verstorbenen Mitfahrer handelt es sich um den Bruder des BMW-Lenkers.

Es mussten weitere Notfallseelsorger und Rettungskräfte zur Unfallstelle gelotst werden, um die „hoch emotionalisierten“ Familienmitglieder zu betreuen. Ein Kraftakt für die Helfer, die an ihre Grenzen stießen. Behindert worden seien sie bei ihrer Arbeit aber nicht, teilte die Polizei mit.

Man habe größtes Verständnis für die Angehörigen nach der Familientragödie, so der Sprecher. Dem BMW-Fahrer sei noch in der Klinik der Führerschein ab- und eine Blutprobe entnommen worden. Zum Ergebnis, also ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, machten die Beamten keine Angaben.

Ein Kfz-Sachverständiger rekonstruierte inzwischen den Unfallhergang. Die Polizei prüft, ob gegen den Fahrer ermittelt wird. In Betracht kämen dabei Straftatbestände wie fahrlässige Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässige Tötung, sagte der Polizeisprecher.

Update: Montag, 22. Juli 2019, 19.27 Uhr

Update: Montag, 22. Juli, 10.50 Uhr