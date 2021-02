Mannheim. (gol) Es ist eine ungewöhnliche Trauergemeinde, die am Samstag im Regen vom Verwaltungsgerichtshof (VGH) über die Augustaanlage zum Wasserturm zieht. Über 60 Menschen, darunter die Tierschutzpartei und Aktivisten der Animal Liberation Front, folgen dem Aufruf des Bündnisses "X-Orga" und tragen symbolisch die Gerechtigkeit zu Grabe. Der Grund: Umstrittene Transporte deutscher Kälber quer durch Europa sind vom VGH erlaubt worden.

Videoaufnahmen von Tierschutzorganisationen und der ARD belegen: Auf den Transporten erleiden die Kälber auf entsetzliche Weise Durst, Hunger, Angst und Schmerzen. Viele von ihnen sterben elend bereits unterwegs, andere erleiden am Zielort aufgrund von Strapazen und Krankheit einen traurigen Tod. Seit Jahren lege die man Dokumente vor, die bewiesen, dass Kälbertransporte über lange Strecken nicht gesetzeskonform durchführbar sind, sagt Iris Baumgärtner von der Tierschutzorganisation Animal Welfare Foundation. Aber es fehle den Veterinärämtern die politische Rückendeckung, um solche Transporte zu verhindern.

Die Mannheimer Richter hatten ein Transportverbot des Agrarministeriums Baden-Württemberg überraschend aufgehoben – wohlwissend, dass das Füttern und Tränken an Bord eines Transportfahrzeugs laut EU-Vorschrift gewährleistet sein muss. Diese Voraussetzungen erfülle aber keiner der eingesetzten Trucks, prangern die Protestierenden an. Die Transportpraktiken der deutschen Milchproduktion führten dazu, dass die gerade geborenen Tiere sofort ihren Müttern entrissen und gewissermaßen als "Abfallprodukte der Milchindustrie entsorgt werden", kritisiert Natascha Wenrich bei ihrer Trauerrede vor dem Wasserturm. "Letztlich geht es doch nur um den Profit und massive Ausbeutung und Missachtung von Tieren und ihrer Rechte", so die Organisatorin des Trauermarschs.