Von Marco Partner

Mannheim. Bei kaum einem anderen Beruf muss man so sensibel und penibel, aber auch so hart im Nehmen sein: Marcell Engel ist Tatortreiniger. Blut wegwischen, menschliche Überreste entfernen, den Fußboden von sämtlichen Geruchs- und Krankheitserregern befreien, sind das täglich Brot. Im Gegensatz zur gleichnamigen Serie steht aber weniger ein spannender Kriminalfall, sondern der respektvolle Umgang mit den Hinterbliebenen im Vordergrund.

"Es ist ein übles Muss", sagt der 46-Jährige über seine ungewöhnliche Arbeit bei der Firma Akut SOS Clean. Die in Bad Soden beheimatete Spezialfirma ist in ganz Deutschland aktiv. "Auch in Mannheim haben wir häufig Einsätze”, betont Engel. Nach Mordfällen, Gewaltverbrechen und Verkehrsunfällen werden die Tatortreiniger um Hilfe gebeten, immer häufiger aber auch aufgrund des einsamen Todes älterer Menschen in den eigenen vier Wänden, deren Ableben erst nach Tagen von Nachbarn oder Angehörigen bemerkt wird. Dann kann beim Leichenfund bereits eine Verwesung eingetreten sein. "Dann müssen wir auch mit der Schädlingsbekämpfung anrücken, wenn sich bereits Ungeziefer in der unbewohnbar gewordenen Wohnung ausbreitet", erklärt Engel.

Seit Wochen aber klingelt das Telefon des Unternehmens aus einem anderen Grund pausenlos. Denn auch bei möglichen Epidemien – oder jetzt der Corona-Pandemie – sind die Reinigungskräfte der besonders gründlichen Art gefragt. Und somit derzeit auch mit dem Coronavirus schwer beschäftigt. "Seitdem hat sich unser Alltag auf den Kopf gestellt", erklärt der 46-Jährige. Am Flughafen werden die Flugzeuge nach einem Verdachtsfall stundenlang mit einem bis zu 15 Mann starken Team desinfiziert. "Auch beim Ebola-Virus 2014 wurden wir als Spezialfirma gerufen", erzählt Marcell Engel.

Die Einsatzorte und Unglücksfälle, das Wie, Was und Wo mögen von Fall zu Fall verschieden sein, das Vorgehen aber ist stets das gleiche: In teflonbeschichteten Schutzanzügen, schweren Atemmasken und mit rund 200 Chemikalien bewaffnet, geht es an die Arbeit. Die Bestatter bringen die Leiche weg, Kopfhaut, Haare und eingetrocknete Leichenflüssigkeit aber kleben mitunter noch am Teppich, an der Matratze oder am Fußboden. Zur Not muss die ganze Holzdiele herausgerissen werden, so Engel. Ekel und Berührungsängste sind da fehl am Platz.

"Man muss ein hohes Reinheitsempfinden haben, körperlich wie psychisch sehr belastbar sein", erklärt der Tatortreiniger. Aber auch viel Empathie und taktvolles Mitgefühl sind gefragt. Schließlich arbeitet man mit den Angehörigen in ihren intimsten und traurigsten Momenten zusammen. Der blutverschmierte Teppich ist da das geringste Problem. "Wir sind nicht nur Tatortreiniger, sondern mitunter auch Seelsorger und Haltgeber", berichtet Engel, der unter anderem auch die Wohnungen von Drogenabhängigen wieder auf Vordermann bringen muss.

Und so tritt nach der äußeren Arbeit ein anderer Prozess in Gang: die innere Verarbeitung. "Es gibt Geschichten, die mich tief berühren und wochenlang beschäftigen", gibt er zu. Aufgrund der seelischen Belastung sei er auch schon häufiger an den Punkt gelangt, den Job an den Nagel zu hängen, gesteht er. "Man steigt in unserer Branche tief in das Leben anderer ein, räumt buchstäblich das komplette Leben weg, inklusive aller Details, die gesammelt wurden. Ich habe gelernt, mir dabei stets eine Art Lebensfazit herauszugreifen."

Und dennoch: Die Absprungquote bei den zur Gebäudereinigung zählenden Tatortreinigern ist so hoch wie in kaum einer anderen Branche. "Sie liegt bei geschätzten 90 Prozent. Es mangelt an qualifiziertem Nachwuchs. Viele finden es am Anfang spannend. Sie hoffen, sie können sich an die schlimmen Gerüche und den Ekel gewöhnen. Doch es wird ihnen zu anstrengend, wenn es dann zur Routine wird.”

Marcell Engel selbst war erst 20 Jahre jung, als er eher unbewusst seinen ersten Auftrag als Tatortreiniger entgegennahm. Mitte der 1990er-Jahre führte er mit seinem Vater einen Abschleppdienst. "Dann kam ein Anruf rein. Ob wir ein Auto abholen könnten, ein Mann habe sich darin erschossen. Es war eine Riesensauerei, alles voller Blut und Gewebereste", erinnert sich Engel. Gezögert habe er eigentlich nicht. Und letztlich kam er so gut mit den Hinterbliebenen aus, dass ihm die Versicherung das Fahrzeug überließ.

Nur, wie den blutverschmierten Wagen sauber kriegen? Engel hörte sich in seinem autoaffinen Umfeld um, den entscheidenden Tipp bekam er jedoch von seiner Oma. Die Geheimrezeptur der Großmutter ist noch heute Bestandteil der Säuberungen. Aber erst der Käufer des nun wieder picobello sauberen Fahrzeugs brachte ihn auf die Idee, aus der Putznot eine Reinigungstugend zu machen. "Er sagte, ein Suizidwagen, das klingt wie ein Krimi. Allein aufgrund dieser Historie kauf ich ihn. Und so wurde ich Tatortreiniger, den Begriff muss ich irgendwo mal aufgeschnappt haben”, so der Experte 26 Jahre später.

Inzwischen ist Marcell Engel Chef von Akut SOS Clean. Der Experte warnt vor unnötiger Panikmache, ermahnt aber auch zur gründlichen Sauberkeit im Alltagsverhalten. Eine Maxime, die bei den Tatortreinigern zum Berufsethos zählt. Sensibel und schmerzfrei muss man sein. Respekt und Reinlichkeit aber stehen an oberster Stelle.