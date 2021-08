Wirkt trotz der Bäume öde: Der Swanseaplatz in H 6 soll endlich aufgehübscht werden, Bürgerinnen und Bürger werden in das Projekt eingebunden. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Manheim. Grüne Lunge, Bolzplatz, Erholungsstätte, Wohnzimmer oder Spielplatz – die Wünsche für den Swanseaplatz im Quadrat H6 sind vielfältig. Anforderungen, die das 6000 Quadratmeter große Areal im Herzen der Westlichen Unterstadt aktuell nur bedingt erfüllt. Ein Umstand, den die Anwohner schon seit Jahren monieren. Ein lehmiger Bolzplatz oder Ratten, die auch schon mal bei Tageslicht über den Platz huschen, sorgen nicht gerade für eine hohe Aufenthaltsqualität. Bei Dunkelheit wird der Swanseaplatz zum Angstraum und gilt als Drogenumschlagplatz. Doch bis der Platz umgestaltet wird, ist bei den Anwohnern noch reichlich Geduld gefordert. Die Mittel könnten frühestens im Doppelhaushalt 2022/23 bereitgestellt werden.

"Die Neugestaltung soll den Menschen zu Gute kommen. Deshalb war es uns wichtig, sie frühzeitig in den Planungsprozess einzubinden und sich im weiteren Verfahren zu beteiligen", erklärte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD). Grundlage für den nun folgenden Beteiligungsprozess ist der durchgeführte Architektenwettbewerb mit den beiden Siegern GDLA Gola Denkel Landschaftsarchitektur aus Heidelberg und Freiraumwerkstadt – Deißler Göpel Landschaftsarchitekten aus Überlingen. Beide Entwürfe seien grundlegend verschieden und böten reichlich Anhaltspunkte für Diskussion, erklärte Christof Luz als Vorsitzender der Jury.

"Gerade die vergangenen Monate der Pandemie haben gezeigt, wie wichtig öffentliche Freiräume sind, die von Anwohnern genutzt werden können", so Eisenhauer. Bis auf die Tiefgarage, die erhalten bleibt, soll sich der Platz nahe des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit deshalb grundlegend verändern. Einzige Vorgaben für die Planer: "Es sollen möglichst viele Bäume erhalten werden und möglichst wenig versiegelte Fläche geben", erklärte Klaus Elliger als oberster Stadtplaner. "Mit den beiden Preisträgern spiegeln wir die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten wider." Das Büro aus Überlingen operiere mit einer klassischen Dreiteilung, erklärte Luz. Klar abgetrennte Bereiche für klar definierte Nutzungen als Platz, Park und Spielbereich mit möglichst viel Grün.

Die Heidelberger Planer gingen einen anderen Weg. Sie räumen den Platz unter den Bäumen frei und schaffen damit Raum für verschiedene Ansprüche. "Es ist wie ein Wimmelbild, das die heterogene Stadtgesellschaft wiedergibt", so Luz. Ein offen gestalteter, urbaner Raum mit Aktivitäts- und Ruheinseln. "Beide Entwürfe sind gleichwertig", unterstrich Elliger. Es liege nun an den Anwohnern, sich im Beteiligungsprozess für einen zu entscheiden und so einen echten Treffpunkt für die Westliche Unterstadt zu schaffen. Die Umsetzung könnte 2024 beginnen.