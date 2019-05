Mannheim. (oka) Mit dem Auftritt von Davin Herbrüggen, dem Sieger der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar 2019" hatte das Mannheimer Stadtfest zum Eröffnungstag seinen ersten Höhepunkt auf der Bühne am Wasserturm.

Bis Sonntag feiert die Quadratestadt zwischen Paradeplatz und Wasserturm mit jeder Menge Musik und einem großen Kinderfest auf den Kapuzinerplanken. Der Sänger Gregor Meyle kommt ebenfalls nach Mannheim. Er tritt am Samstag um 20 Uhr auf der "Unesco-City of Music"-Bühne am Münzplatz zwischen Q6 und Q7 auf.