Mannheim. (dpa-lsw) Ein Unbekannter mit einer Schusswaffe hat einen Supermarkt in Mannheim überfallen. Die Fahndung blieb laut Polizei trotz eines Großaufgebots zunächst erfolglos, wie ein Sprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Der Überfall habe sich kurz vor Mitternacht im Stadtteil Neckarstadt-Ost in der Lange Rötterstraße ereignet. Die Polizei äußerte sich nicht dazu, ob der Täter bei seinem Raub etwas erbeutete. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß, schlank und ganz in schwarz gekleidet gewesen sein.