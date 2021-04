Von Gaby Booth

Mannheim. Wenn im Zusammenhang mit Corona und dem Schutz vor infektiösen Aerosolen über die Effizienz von Luftreinigungsgeräten diskutiert wird, spielen die Filter in diesen Geräten eine wichtige Rolle. Wie gut sind sie? Können sie wirklich Viren, Bakterien oder auch Pollen herausfiltern und so einen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten? Die Frage wird noch aktueller, nachdem führende Aerosolforscher in diesen Tagen darauf hingewiesen haben, dass in Innenräumen die größte Gefahr bei der Verbreitung des Coronavirus lauert.

Der Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung, Christof Asbach, empfiehlt daher mit weiteren Autoren in einem offenen Brief an die Bundes- und Landesregierungen, nicht nur häufiges Stoßlüften und das Tragen von effektiven Masken, sondern auch den verstärkten Einsatz von Raumluftreinigungsgeräten in Innenräumen. Überall dort, wo sich Menschen über einen längeren Zeitraum in geschlossenen Räumen aufhalten müssen. Wie in Pflegeheimen, Büros und Schulen. Auf dem Markt gibt es zwar eine Reihe von Luftreinigern, deren Hersteller einen effizienten Schutz gegen eine drohende Infektion mit dem Coronavirus versprechen.

"Es gibt aber kein anerkanntes Verfahren zur Messung der Leistungsfähigkeit von Filtern für organische Nanopartikel, wie es zum Beispiel Viren sind”, kritisiert Prof. Ulrich W. Scherer vom Institut für Physikalische Chemie und Radiochemie der Hochschule Mannheim. Die Angaben der Hersteller seien nicht aussagekräftig hinsichtlich Viren und Bakterien, beschreibt der Leiter des Labors für Radiochemie die Schwachpunkte. An der Hochschule wird schon seit geraumer Zeit geforscht und entwickelt, um die Lücke in den Messverfahren zu füllen. "Wir haben eine effiziente und nachhaltige Lösung zur Luftreinhaltung von Innenräumen vor Augen, die ein normales Leben und Lehren auch unter Corona-Bedingungen ermöglicht”, sagt Scherer.

Er hat mit seinen Mitarbeitern an der Hochschule die mittelständische Firma Klawego in Heddesheim dabei unterstützt, erfolgreich ein Filtermaterial zu entwickeln, das Pollenallergene, sogenannte Pollensome, aus der Luft herausfiltern kann. Die Allergene sollten chemisch gebunden und zerstört werden. Bei der Untersuchung stellte sich dann heraus, dass die Filter noch mehr können. Sie waren so effizient, dass sie auch Bakterien und Viren binden und abtöten konnten. Inzwischen werden die Filter in Luftreinigungsgeräte eingebaut und sind über die Aachener Firma Krantz kommerziell erhältlich.

Zur Standardisierung der Messverfahren verfolgt das Institut zudem folgendes Ziel: "Wir sind dabei – unterstützt von der Karl-Völker-Stiftung – ein radiochemisches Messverfahren basierend auf bestehenden DIN-Normen zu entwickeln”, erklärt Scherer. Das radiochemische Verfahren bringe die erforderliche Empfindlichkeit mit. Man nutzt zur Untersuchung der Filtermaterialien zunächst radioaktiv markierte Proteine, die ähnlich groß sind wie Viren oder Bakterien. Dieses Verfahren ist absolut neu. Die bisher Angewandten können nach Aussage Scherers entweder nur größere Partikel messen oder sind nicht empfindlich genug.

Gängige Messverfahren setzen zudem Öltröpfchen zur Messung der Rückhaltung von Wassertröpfchen und Feststoffen ein, beschreibt Scherer einen weiteren Schwachpunkt. "Unser Ziel ist es, standardisierte Verfahren zu etablieren, mit denen die Rückhaltefähigkeit zunächst von Filtermaterialien, später auch von Luftreinhaltegeräten geprüft werden kann”, so der Laborleiter.

Die Forschungsaktivitäten passen zu dem in dieser Wochen veröffentlichten Vorstoß der Aerosolforscher. Da es als sicher gilt, dass das Coronavirus vor allem über die Luft verbreitet wird, fordern sie die Bundes- und Landespolitiker auf, Forschungserkenntnisse in praktisches Handeln zu übersetzen und dafür zu sorgen, dass in Büros, Klassenräumen und Betreuungseinrichtungen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Denn: In Innenräumen fände auch dann noch eine Ansteckung statt, wenn sich ein Infektiöser vorher in einem schlecht belüfteten Raum aufgehalten hat, heißt es in dem offenen Brief.