Von Volker Endres

Mannheim. Herber Schlag für das Mannheimer Studentenleben. Nach 50 Jahren schließt zum Ende des Jahres der traditionsreiche Uniclub für immer seine Pforten, "Der Pachtvertrag läuft aus", bestätigt Peter Pahle, Geschäftsführer des Studierendenwerks. Seine Organisation will auf dem Gebäude Studentenwohnungen bauen. Pächter Behnood Pour hofft auf einen Aufschub. "Die Kündigung schwebt schon seit Jahren über unserem Lokal", sagt der 41-Jährige, der den Uniclub seit 2017 betreibt.

1969 hatte der Allgemeine Studierenden Ausschuss (AStA) der Schlossuniversität die Gaststätte im Quadrat L4, unmittelbar neben dem Polizeipräsidium gegründet und in den ersten Jahren auch selbst betrieben. "Aber der AStA hat nach einigen Jahren sein Vertretungsrecht verloren und wurde aufgelöst", erzählt Pahle. Da Studierendenwerk sprang ein, verpachtete das Lokal aber weiter. "Das ging seit über 30 Jahren so." Als gemütliche Kneipe mit studentengerechten Preisen wurde der Uniclub zur Institution im Nachtleben. Zur Stätte nächtelanger Diskussionsrunden für ganze Fachschaften, zur Anlaufstelle für Neu-Mannheimer und zum Ausgangspunkt so manch bewegter Nacht. Auch bei Professoren wird der Uniclub geschätzt.

Damit soll jetzt Schluss sein? Die Hochschulgruppe "Die Linke SDS" als Zweig der Partei Die Linke wehrt sich: "Die Studierenden und eine wachsende Zahl Uniclub-Freunde wollen als nächstes über einen offenen Brief auf die Bedeutung des Orts für Mannheim aufmerksam machen. Damit möchten sie an das Studierendenwerk appellieren und sich für alternative Baupläne aussprechen, die den Erhalt des Uniclubs vorsehen", heißt es dazu in einer Mitteilung, räumt aber auch ein: "Der Nagel scheint schon tief eingeschlagen."

Sehr tief, bestätigte Peter Pahle. "Wir erarbeiten mit dem Land gerade den Erbbauvertrag. Zum Wintersemester 2021/22 könnten dort die ersten Studierenden eine Wohnung beziehen." Circa 80 bis 90 Wohnungen, so seine Schätzung, könnten auf dem Landesgrundstück, auf dem sich das Gebäude des Uniclubs und ein weiteres - aktuell leer stehendes - Wohnhaus befinden, neu entstehen. Wohnraum, der dringend benötigt wird. "Gerade zum Wintersemester haben wir bis zu 4000 Nachfragen nach günstigem Wohnraum, aber nur rund 1000 freie Wohnungen", gibt Pahle zu bedenken. Er kann deshalb die politische Forderung, nachdem Erhalt der Gaststätte nicht nachvollziehen. "Wir betreuen gerade rund 3000 Plätze für 25.000 Studierende in der Stadt. Das entspricht etwa einer Quote von etwa acht Prozent. Die gleiche politische Richtung fordert den Ausbau dieser Quote auf 25 Prozent."

Es sei daher sehr naheliegend, dass sich seine Organisation beim Land als Grundstückseigentümer für die Schaffung vergünstigten Wohnraums stark gemacht hat. "Dabei haben wir sogar zunächst versucht, die Gaststätte im Untergeschoss zu erhalten", versichert er. Eine Überbauung sei aus statischen Gründen aber früh verworfen worden. Technisch anspruchsvoll und entsprechend teuer sei diese Lösung gewesen. "Es bleibt also nur der Neubau, auch wenn die Fassade des ehemaligen Ladengeschäftes unter Denkmalschutz steht."

Pächter Pour will den Kampf trotzdem nicht aufgeben. "In Mannheim wurde schon sehr viel Platz an private Investoren vergeben. Kann man die nicht auch zur Schaffung von Studentenwohnungen bewegen, bevor man eine Institution wie den Uniclub platt macht?" Für das Problem der fehlenden Wohnungen seien die angedachten 90 Einheiten ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein. "Gelöst wird das Problem dadurch nicht." Gemeinsam mit einigen Fachschaften und Hochschulgruppen hat er den Kampf aufgenommen.