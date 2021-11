Mannheim. (pol/mün) Ein Streit zwischen zwei 43-jährigen Männern am frühen Sonntagmorgen in den Innenstadtquadraten eskalierte und mündete in Handgreiflichkeiten. Zeugen verständigten kurz vor drei Uhr die Polizei, heißt es im Bericht.

Im Quadrat H7 habe ein Mann einen Kontrahenten niedergeschlagen und danach mit den Füßen mehrfach gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes getreten.

Der am Boden liegende Mann zeigte anschließend keine Abwehrreaktionen mehr und war offenbar bewusstlos, berichtet die Polizei. Er wurde mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Eine dort durchgeführte eingehende Untersuchung ergab, dass er lediglich eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitten hatte und deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Der Tatverdächtige konnte wenig bei der sofortigen Fahndung anhand unweit des Tatorts angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er stand ebenfalls deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.