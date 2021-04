Von Olivia Kaiser

Mannheim. Straßenumbenennungen können mitunter hohe Wellen schlagen. Das wurde deutlich, als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass die Stadtverwaltung plant, mehrere Straßen in Rheinau-Süd umzubenennen. Die "Kolonialpioniere", nach denen die Straßen benannt sind, fielen nämlich vor allem durch die brutale Ausbeutung der Bevölkerung in den deutschen Kolonien Afrikas auf. Die Anwohner setzten sich zur Wehr, auch weil sie befürchten, dass durch eine Umbenennung Kosten auf sie zukommen. Jetzt sollen sie an der Entscheidung beteiligt werden.

Solche Befindlichkeiten stehen beim Internetprojekt "Memory Gaps" (Erinnerungslücken) weniger im Fokus. Ins Leben gerufen hat es die Künstlerin Konstanze Sailer, die in Heidelberg geboren ist, aber schon lange in Wien lebt. "Memory Gaps" erinnert an vergessene Verfolgte des Dritten Reichs - und schlägt vor, Straßen in Deutschland und Österreich nach ihnen zu benennen. Am besten, so Sailer, nimmt man die, deren Namen NS-Täter oder -Mitläufer tragen. 2017 regte die Initiative an, die Richard-Kuhn-Straße in Wieblingen aufgrund von dessen NS-Verstrickungen umzubenennen - der Vorschlag wurde jedoch in Heidelberg nicht aufgegriffen.

Etwas anders liegt es jetzt bei der aktuellen Anregung, die Mannheim betrifft. Der Vorschlag: Der Seppl-Herberger-Platz im Stadtteil Waldhof soll eine Doppelbenennung erfahren und in Dorell-Herberger-Platz umbenannt werden. Eine solche Umbenennung gibt es nicht, allerdings wird eine Straße nach der Mannheimer Kabarettistin Alice Dorell, geboren als Alice Droller, benannt.

Ein Teil des Triptychons. Bild: Sailer

Die Alice-Droller-Straße ist eine von elf neuen Straßen im Spinelli-Gebiet, über die der Mannheimer Gemeinderat am Donnerstag positiv entschieden hat. Allerdings, so eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage, habe die Entscheidung nichts mit der Idee von "Memory Gap" zu tun, von der wusste man im Vorfeld nichts. Bereits Ende vergangenen Jahres habe man die Benennungsvorschläge ausgearbeitet. Eine Parallelstraße östlich der Völklinger Straße wird nach der Kabarettistin jüdischer Herkunft benannt, die am 27. Juli 1907 in Mannheim geboren wurde. Sie erhielt 1925 in Berlin an der Schule von Max Reinhardt Schauspielunterricht, spielte Theater, komponierte Chansons, schrieb Texte und trat als Kabarettistin auf. 1933 floh sie mit ihrer Familie nach Den Haag. Als Alice Dorell gründete sie das Ensemble "Dorell’s Drie Dames-Cabaret", für das sie Texte und Lieder schrieb. Nachdem die Wehrmacht 1940 die Niederlande besetzte, wurde sie in Utrecht und Westerbork interniert. Von dort kam Alice Droller 1942 nach Auschwitz. Wenige Wochen nach ihrer Ankunft wurde sie ermordet und am 30. September 1942 für tot erklärt. Konstanze Sailer malte 2017 das Triptychon "Alice Dorell Drie Dames".

Dass es sich bei Sepp Herberger als Mitglied der NSDAP und Reichstrainer um keine unumstrittene Figur handelt, ist der Stadtverwaltung bewusst: "Vor der Benennung des Seppl-Herberger-Platzes im Jahr 2013 fand eine intensive Auseinandersetzung mit dem Wirken von Sepp Herberger im Dritten Reich statt", erinnert die Stadtsprecherin. "Und mit Wissen um diese Vergangenheit wurde die Platzbenennung einstimmig beschlossen." Ziel der Benennung sei auch der historische Diskurs über die Rolle des Sports, insbesondere des Fußballs, in Politik und Gesellschaft, gewesen.

Es ist das erste Mal, dass die Initiative für eine Doppelbenennung anstatt einer Umbenennung plädiert: "Damit könnte der historischen Realität Mannheims während der 1930er-Jahre Rechnung getragen und ein Beitrag zur Erinnerungskultur geleistet werden", heißt es in dem Vorschlag. Aus Sicht der Stadtverwaltung birgt der Vorschlag von "Memory Gap" an diesem Ort verschiedene Schwierigkeiten, die mit den Grundsätzen von Straßenbenennungen konkurrieren. "Zum Beispiel ist der lokale Bezug von Sepp Herberger zu der Fläche wesentlich größer als derjenige von Alice Droller", erklärt die Rathaussprecherin. Sepp Herberger wurde auf dem Waldhof geboren und ging auch in die unmittelbar am Platz gelegene Schule. Die Familie von Alice Droller habe hingegen ihren Lebensmittelpunkt in den Quadraten (P 7, 22) gehabt. "Insgesamt sieht die Stadt eine Erinnerung und Würdigung von Alice Droller mit einer separaten Straßenbenennung und anderem örtlichen Zusammenhang als geeigneter an."