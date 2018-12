Radler würden profitieren, sollen sie doch einen 2,25 Meter breiten Radweg in Richtung Neuostheim erhalten. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Auf der Theodor-Heuss-Anlage geht es eng zu. Stadteinwärts liegt es daran, dass die MVV derzeit die Trinkwasserleitungen erneuert. Wenn die Sanierung der Fahrbahndecke abgeschlossen ist, will die Stadt - voraussichtlich ab Juni 2019 - die Verkehrsführung auf der stadtauswärts liegenden Seite zwischen Schubertstraße und Riedbahnbrücke (Neuostheim) dauerhaft ändern.

Danach sollen die Fahrzeuge künftig kurz nach dem Mercure-Hotel in Höhe des Haupteingangs des Luisenparks ein- statt bisher zweispurig in Richtung Neuostheim fahren. Die dazugewonnene Fläche soll zu einem 2,25 Meter breiten Radweg erweitert werden.

Die Verwaltung begründet dies damit, dass die Theodor-Heuss-Anlage im Radverkehrsplan der Stadt die Radhauptverbindung nach Neuostheim darstellt und die Stadtteile Oststadt, Schwetzingerstadt, Lindenhof und Almenhof mit den wichtigen Radverkehrsachsen, Karl-Ladenburg-Straße-Riedbahnbrücke und Neckartalradweg verbindet. Gleichzeitig will man die Situation für die Fußgänger verbessern, da aufgrund der neuen Verkehrsführung der bisherige Rad- und der Fußweg bis auf ein kurzes Stück nicht mehr miteinander verflochten sein werden. Nachteile für die Autofahrer sieht die Stadt nicht.

Ganz anders werten dies die Bezirksräte, die bei ihrer jüngsten Sitzung in Neuostheim mächtig Dampf abließen. Sie befürchten massive Staus und verweisen auf Spiele im Rhein-Neckar- und Carl-Benz-Stadion ebenso wie auf zeitlich begrenzte Großveranstaltungen wie das Oktoberfest mit hohem Besucheraufkommen.

Abgesehen von diesen Ausnahmefällen werde die Maßnahme grundsätzlich den Verkehrsfluss behindern. Insbesondere dann, wenn Besucher von Technoseum und Luisenpark rechts auf die Parkplätze am Friedensplatz abbiegen wollten, und die nachfolgenden Autos sich hinten anstellen müssten, statt wie bisher auf dem linken Fahrstreifen vorbeizufahren.

Die von der Stadt beschriebene hohe Radfrequenz in diesem Bereich sehen die politischen Vertreter nicht und äußern zudem scharfe Kritik am Verfahren. Die vor der Sommerpause vor Ort anberaumte Informationsveranstaltung der Verwaltung sei unzureichend gewesen. "Die Stadt wird mit dieser Vorlage durch den Ausschuss für Technik und Umwelt gehen müssen und nicht dran vorbei", fordert beispielsweise Stadtrat Holger Schmid von der Mannheimer Liste. "Keiner ist gegen einen attraktiven Radweg, aber an dieser Stelle würde es reichen, den bestehenden aufzuwerten", betont sein CDU-Kollege Steffen Ratzel.

Dem stimmt Oliver Sachs vom Fachbereich Tiefbau nicht zu. Die aktuelle Situation berge für Radfahrer und Fußgänger Risiken. Insbesondere bei den Parkplatzzufahrten seien die Sichtbeziehungen zwischen Fahrzeug- und Radverkehr durch Straßenbäume beeinträchtigt. Mit Radfahrstreifen auf der Fahrbahn habe man hingegen positive Erfahrungen gemacht, da die Radler im Straßenraum gut sichtbar seien. Rückstaus im Bereich des Individualverkehrs seien keine zu erwarten. Vielmehr sei die Straße derzeit überdimensioniert.

Diese Aussage stützt die Verwaltung auf Verkehrszählungen, wonach täglich 7400 Fahrzeuge stadtauswärts fahren, in der morgendlichen Spitzenstunde 700. "Bei den genannten Großveranstaltungen wird denjenigen, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, empfohlen, den Großparkplatz P20 Maimarkt südlich des City-Airports zu nutzen", so Sachs.