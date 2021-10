In der Neckarstadt-West leben besonders viele Bulgaren und Rumänen, die häufig aus Elendsvierteln in ihren Herkunftsländern stammen. Foto: Gerold

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Muttersprachliche Sozialarbeiter gehen seit Frühjahr 2016 auf Menschen aus Bulgarien und Rumänien zu, besuchen sie zu Hause und informieren über Hilfsangebote. Denn die mehr als zehntausend Zuwanderer aus Südosteuropa sollen "Ankommen in Mannheim!", kurz "Anima", wie sich das von der Stadt, Caritas, Diakonischem Werk und Paritätischem Wohlfahrtsverband auf die Beine gestellte Projekt nennt. Es ist so sinnvoll wie erfolgreich: Viele Bulgaren und Rumänen sind bei ihrer Ankunft arm und ohne Bildungsabschluss, geraten an skrupellose Vermieter oder Vermittler, die sie als Scheinselbstständige mit extrem schlechter Bezahlung auf den Arbeiterstrich schicken.

"Anima" setzt an diesen prekären Lebenslagen an und unterstützt die Zuwanderer auf dem Weg, sich in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Der Hauptausschuss des Gemeinderats hat jetzt beschlossen, das Projekt bis Juni 2022 fortzusetzen und die Verwaltung damit beauftragt, für die Zeit danach Fördermittel an Land zu ziehen. Das ist auch nötig: Ein Programm des Europäischen Hilfsfonds für die am stärkten benachteiligten Personen (EHAP) wird eingestellt. Die EU und der Bund tragen "Anima" bislang zu 95 Prozent, den kleinen Rest übernehmen die lokalen Kooperationspartner.

Die Stadt hat 2016, 2018 und 2019 bereits erfolgreich Förderanträge gestellt und rund 1,7 Millionen Euro akquiriert. Die Bilanz von "Anima" kann sich sehen lassen: Nach Rathausangaben sind in den fünfeinhalb Jahren insgesamt 1150 Personen beraten worden, 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer. Zudem begleiteten die Mitarbeiter zu Behörden. Oft haben die Südosteuropäer in ihren Herkunftsländern schlechte Erfahrungen mit "dem Staat" gemacht.

Bei den Anliegen der Bulgaren und Rumänen standen vor allem die Themen Kinder und Bildung, soziale Probleme, Gesundheit und Arbeit hoch im Kurs. ",Anima’ hat sich in Mannheim etabliert und bewährt", sagt der städtische Integrationsbeauftragte Claus Preißler laut einer Mitteilung. Das Projekt leiste zudem einen Beitrag zur Zerschlagung von "Strukturen", die Neuzugewanderte isolieren, desinformieren und in ausbeuterischer Abhängigkeit halten wollten.

Darüber hinaus ist "Anima" eine wichtige Ergänzung zu schon länger bestehenden Angeboten wie Jobbörse, Deutschkurse für Erwachsene oder Sprachförderung in Kindergärten. Die Mehrheit der Bulgaren und Rumänen lässt sich in der Neckarstadt-West und im Jungbusch nieder, sie leben aber auch in den Stadtteilen Rheinau, Schönau, Neckarau, Waldhof oder auf der Hochstätt.

Dort docken sie an bereits vorhandene Netzwerke von Südosteuropäern an. Manche von ihnen sind Roma, geben sich aber nicht als solche zu erkennen, um keine Nachteile zu erleiden. Belastbare Zahlen hat die Stadtverwaltung dazu nicht. Unter den Bulgaren gehören einige zu einer türkischsprachigen Minderheit und kommen mit ihrem Türkisch in Mannheim recht gut klar. Zudem gibt es in der Metropolregion auch für ungelernte Menschen Jobs, zum Beispiel als Erntehelfer.

Einige Kinder der Zuwanderer gehen nicht in eine Kita, Corona hat die Situation mancherorts noch verschärft. Bei den schulpflichtigen Kindern ist die Quote mit etwa 90 Prozent weit höher. In speziellen Klassen erhalten sie dort zunächst Deutschunterricht, der vom Land finanziert wird. Eine ganze Reihe von Hilfsmaßnahmen bezahlt die Stadt selbst und hat dafür einen "Integrationsfonds Südosteuropa" aufgelegt. Daneben hat die Kommune ehemalige "Schrottimmobilien" aufgekauft, in den früher Südosteuropäer in übelsten Verhältnissen und zum Teil auf Matratzen schlafend zu Wuchermieten ihr Dasein fristeten. Die Polizei geht in der Neckarstadt-West regelmäßig gegen Kriminelle vor.