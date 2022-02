In der City gehören Radfahrerinnen und Radfahrer zum Verkehrsbild – so wie hier in der Tattersallstraße. Das Bündnis Fahrradstadt hofft, dass es in den kommenden Jahren mehr werden. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Stolz hat die Stadtverwaltung Anfang Januar verkündet, dass Mannheim sich erstmals an der Befragung "Fahrrad-Monitor" beteiligt hat und in vielen Bereichen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt besser abschneidet. So wollen beispielsweise 57 Prozent der Befragten das Fahrrad häufiger nutzen. Der Durchschnitt deutscher Großstädte zwischen 100.000 und 500.000 Einwohner liegt bei 42 Prozent. Das Bündnis Fahrradstadt – ein Zusammenschluss von 15 Verkehrs- und Umweltinitiativen wie BUND oder der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club – übt jetzt Kritik an der Umfrage. "Mannheim ist kein Fahrrad-Paradies", heißt es.

Zusätzlich zum bundesweit erhobenen "Fahrrad-Monitor" hat das Sinus-Institut in Heidelberg eine "Aufstocker-Studie" mit 300 Befragten in Mannheim durchgeführt. Davon gibt die Hälfte an, das Rad "täglich oder mehrmals in der Woche" zu nutzen, weitere 17 Prozent "ein paar Mal im Monat". Auf dieser Basis leitete Sinus eine häufigere Fahrradnutzung als in anderen Großstädten ab.

Der Knackpunkt für die Kritiker: Der Monitor besitze keine konkreten Daten für andere Städte. Mannheim werde mit einem Mittelwert verglichen, der sich aus der Gesamtheit aller deutschlandweit Befragten ergibt, die in einem Ort mit 100.000 bis 500.000 Einwohnern wohnen. "Der Monitor hat keine Information zur Zahl der Städte, deren Nutzungsrate gleichfalls über dem Mittelwert liegt und daher auch nicht darüber, wie viele dann besser oder schlechter als Mannheim abschneiden", geben die Kritiker zu bedenken.

Die Stichprobe biete zudem keine Daten zum Mobilitätsverhalten der Befragten insgesamt. So liefert die Umfrage beispielsweise keine Informationen darüber, wie lang die Strecken sind, die die "Häufig-Nutzer" fahren. Daher verweist das Bündnis auf die breiter angelegte Studie "Mobilität in Städten", die alle fünf Jahre von der Technischen Universität Dresden durchgeführt wird. Die Erhebung von 2018 umfasst 135 Städte und Gemeinden. Eine wichtige Prämisse für die die Vertreter des Bündnisses: Anders als im Fahrrad-Monitor wird die Topografie der Städte berücksichtigt.

So sollte im flachen Mannheim eigentlich mehr Fahrrad gefahren werden als in hügeligen Städten. In die Kategorie der"flachen" Städte unter 500.000 Einwohner fallen bundesweit 17 Kommunen, in denen der durchschnittliche Anteil des Radverkehrs insgesamt bei 23 Prozent liegt. Mannheim kommt jedoch nur auf 20. Auch im Vergleich zwischen Städten im Südwesten (flach und hügelig) liegt die Quadratestadt hinten. Karlsruhe (36 Prozent), Heidelberg (33), Tübingen (27) oder Darmstadt (26) weisen einen deutlich höheren Radverkehrsanteil auf.

"Die Ergebnisse dieser Erhebungen vermitteln also ein vollkommen anderes Bild als der Fahrrad-Monitor", bilanzieren die Bündnisvertreter in ihrer Mitteilung. Ganz verteufeln sie die Studie allerdings nicht. Sie liefere wichtige Informationen, wenn es um die Bewertung der Infrastruktur für Radfahrer geht. Und da gebe es für die Stadtverwaltung auf dem Weg zur Fahrradstadt noch einiges zu tun: Über die Hälfte (53 Prozent) der Radfahrenden in Mannheim sehen demnach nicht genügend Raum für das Fahrradfahren oder nicht ausreichend breite Radwege. 58 Prozent sind der Meinung, dass die Infrastruktur nicht familienfreundlich ist und 56 Prozent verlangen, "mehr Radwege" zu bauen.

Zwei Drittel aller Befragten in der Quadratestadt befürworten die Einrichtung von "Pop-up-Radwegen" wie sie in anderen Städten während der Covid-Pandemie eingerichtet wurden. "In Mannheim geschah das nicht", wird moniert. Bemerkenswert sei, dass über drei Viertel aller Befragten in Mannheim geschützte Radfahrstreifen (Protected Bike Lanes) befürworten. "Die Tatsache, dass solche Maßnahmen auch von den regelmäßig Autofahrenden zu 78 Prozent positiv gesehen werden, zeigt, dass die häufig ins Feld geführten Ängste, Autofahrende würden geschützte Radfahrstreifen generell ablehnen, unbegründet sind." Zudem stehen 75 Prozent der Mannheimerinnen und Mannheimer den geplanten Radschnellwegen positiv gegenüber.

Für die Stadtverwaltung ist die Einrichtung von Fahrradstraßen ein probates Mittel, um die Radinfrastruktur zu verbessern (siehe Artikel unten). Seit einigen Jahren werden jedes Jahr mehrere Straßen diesbezüglich umgewidmet und bestimmte Achsen geschaffen. In diesem Jahr werden unter anderem die Luisenstraße in Neckarau oder der Alte Postweg in Käfertal zu Fahrradstraßen ausgebaut.