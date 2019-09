Mannheim. (pol/mün) In der Tiefgarage der Bebauung an der Neckarpromenade im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt hat am Samstagvormittag ein Chevrolet Camaro gebrannt. Die Polizei geht momentan davon aus, dass der Oldtimer aus den 1970er-Jahren aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Wie es im Bericht des Polizeipräsidiums heißt, seien fünf Personen wegen möglicher Rauchgasvergiftungen behandelt worden. Anderen Berichten zufolge wurden acht Personen verletzt. Zwei der fünf dort ansässigen Schulen wurden vorsorglich evakuiert.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Sportwagen mit einem für Oldtimer bestimmten H-Kennzeichen im ersten Geschoss der Tiefgarage in Vollbrand. Ein daneben geparkter Skoda wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Unter den Verletzten war laut Polizei auch der 65 Jahre alte Halter des Camaro. Ihn und einen weiteren Betroffenen brachten die Rettungskräfte vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Feuerwehrleute hatten das Feuer nach knapp einer Stunde gelöscht und lüfteten die Tiefgarage durch. Nach ersten Schätzungen entstanden an den Autos Sachschäden in Höhe von rund 30.000 Euro, weitere 20.000 Euro schlagen für den Gebäudeschaden zu Buche.

Während der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen war die Tiefgarage gesperrt. Zuvor wurde diese geräumt. Vorsorglich mussten auch rund 320 Berufsschüler im Alter von 16 bis 20 Jahren die Werner-von-Siemens-Schule und die Carl-Benz-Schule verlassen. Diese befinden sich in den Gebäudeteilen direkt über der Tiefgarage. Die Verkehrsbehinderungen durch die Löscharbeiten sollen vergleichsweise gering gewesen sein.

Bei dem Einsatz kamen unschöne Erinnerungen an den 8. Juli auf. Am Morgen jenes Montags hatte es im mittleren der drei Hochhäuser der Neckarpromenade gebrannt. Das Feuer war vom Müllabwurfschacht des 29-stöckigen Gebäudes ausgegangen. Die rund 550 gemeldeten Bewohner hatten zwei Nächte lang woanders unterkommen müssen. 20 Personen waren leicht verletzt worden.

Update: 15. September 2019, 20.15 Uhr