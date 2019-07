Von Volker Endres

Mannheim. Das Schaufenster des Breitensports in Mannheim hielt alle Versprechen. Mit einer gelungenen Mischung aus Vorführungen und Mitmach-Angeboten weckte die Veranstaltung "Sport & Spiel" am Wasserturm vor allem die Lust auf körperliche Bewegung.

Die Spieler von Drittligist SV Waldhof Mannheim hatten sicher schon erfolgreichere Autogrammstunden. Ein wenig gelangweilt saßen die Kicker mit dem gezückten Kugelschreiber in der Hand am Wasserturm, während die meisten Besucher lieber die Gelegenheit nutzten, selbst eine Sportart auszuprobieren.

Denn die Mannheimer Vereinslandschaft hat viel mehr zu bieten als Fußball. Ganze 43 Mitmach-Stationen verteilten sich rund um das Wahrzeichen der Stadt. So wurde auch der ansonsten hochheilige Rasen zum Platz fürs Spielen, Toben und Ausprobieren. Und die Fülle der Sportarten, etwa Unterwasserrugby beim Tauchclub Mannheim-Ludwigshafen, oder Gewichtheben mit dem Olympioniken Almir Velagic hatte beinahe olympische Ausmaße. Am Hintergrund der Veranstaltung hat sich seit 30 Jahren nichts geändert: "Wir wollen die Vielfalt der Sportlandschaft in Mannheim, aber auch in der Umgebung vorstellen", erklärte die Sportkreis-Vorsitzende Sabine Hamann. Gemeinsam mit Sportbürgermeister Lothar Quast (SPD) machte sie sich nach der offiziellen Eröffnung selbst ein Bild von dem bunten Angebot.

Rund tausend Beteiligte turnten, tanzten und kämpften auf den drei Bühnen - verteilt auf 70 Vereine. Der Bereich vor dem Rosengarten versprühte ein ganz besonderes Flairs. Beim Handicap-Lauf "Mannheimer Allerlei" und dem inklusiven Fußballturnier auf dem eingegrenzten Soccer-Court präsentierte sich Mannheim schon jetzt als Gastgeber der Landes-Sommerspiele Special Olympics im Jahr 2021, den Spielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. "Auch das gehört zur Vielfalt des Sports", betonte Uwe Kaliske, Leiter des Fachbereichs Sport und Freizeit.

Was blieb, war die Qual der Wahl. "Mama, ich will jetzt lieber zum Handball", drängte der fünfjährige Marvin seine Mutter Martina Hohenadel. "Mal sehen, wie lange er sich dafür begeistern kann", sagte die 37-Jährige lachend. Sie war mit ihrem Sprössling gerade noch beim Lacrosse zugange, einem Mannschaftsspiel der amerikanischen Ureinwohner, das Ähnlichkeiten mit Hockey aufweist. Wobei der Schläger eher ein Netz ist, mit dem der Ball durch die Luft zum Mitspieler geschleudert wird. "Interessiert hat ihn das schon, aber das war noch ein wenig zu kompliziert für ihn", verriet die Mutter.

Kein Problem. Von Lacrosse zum Handball waren es schließlich nur ein paar Schritte. Ebenso vom Tanz-Kampfsport Capoeira zum Volleyball und von der Zirkusartistik zum professionellen Bodenturnen, zu Fechtbahnen oder auch Baseball-Schlagkäfig. Und mit dem Rennsimulator des Delta-Racing-Teams in der Kategorie "Formular Student" durften sich nicht nur Führerscheininhaber in einem echten Rennwagen versuchen - selbstverständlich nur auf dem Bildschirm, weil der von den Studenten der Hochschule Mannheim ansonsten mit den Volleyballern, Segelfliegern und allen anderen Sportlern kollidiert wäre. "Es ist eben das A bis Z des Sports", erklärte Kaliske, der sich auch über den Erfolg einer Neuerung freute: "Die Laufkarte wurde sehr gut angenommen." Gerade Kinder, die sich ihre Karte bei einem der vielen Mitmachangebote abstempeln ließen, freuten sich über Preise wie Trikots und Eintrittskarten.