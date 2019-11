Von Alexander R. Wenisch

Mannheim. Sie haben es nicht leicht, die drei Detektive. Schon seit Wochen konnten sie keinen Fall mehr lösen. Und während Peter und Bob die Zeit nutzen, um die Hauptzentrale der „Drei ???“ mal gründlich aufzuräumen, fällt Justus Jonas die Decke auf den Kopf. Da kommt die alte Freundin Allie Jamison gerade recht: Sie bittet die drei Detektive in einem „echten Notfall“ um Hilfe.

Und damit hat das Live-Hörspiel zu den „Drei ???“ seinen ersten Lacher: Denn Allie will, dass Justus ein paar Tage ihren Hund sittet. Sicher nicht die Art von Notfall, die der ehrgeizige „Erste Detektiv“ gerne löst. Doch als die Freundin nebenbei erzählt, im Polizeipräsidium sei eingebrochen worden und wenig später die drei Jungs einen anonymen Anruf erhalten, nimmt die Geschichte Fahrt auf.

„Der dunkle Taipan“ heißt diese Geschichte – extra für die Bühne geschrieben von Andreas Fröhlich, der Bob Andrews seine Stimme leiht. Und das, wie auch seine Kollegen Jens Wawrczeck (Peter Shaw) und Oliver Rohrbeck (Justus Jonas), nun schon seit unglaublichen 40 Jahren. Das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man sich darüber wundern sollte, dass da drei Männer im mittlerweile „besten Alter“ auf der Bühne Kinderkrimis vorlesen.

Und damit im ganzen Land Hallen voll machen, in denen sonst Rockstars spielen. So auch am Wochenende die Mannheimer SAP-Arena: voll bis auf den letzten Platz unterm Dach. Für die vielen Älteren im Publikum sind die „Drei ???“ ein schönes Relikt aus der sorgenfreien Kindheit der 70er und 80er-Jahre, in der man sich nach Rocky Beach träumte und zu den Abenteuern von Justus, Peter und Bob einschlief.

Diese Kassettenkinder sind mit ihrem eigenen Nachwuchs hier, der mittlerweile bei Spotify mit dem „Fall der Woche“ sozialisiert wird. Über 200 „Drei ???“-Geschichten gibt es mittlerweile. Und wie Rohrbeck in Anspielung auf Justus Jonas‘ Vorliebe für Apfeldrops anmerkt: „Die drei ??? sind noch lange nicht ausgelutscht.“ Die funkige Titelmelodie der Hörspiele ist jedenfalls ein generationenübergreifender Soundtrack. Der erfüllt nun auch die SAP-Arena. Frenetischer Jubel als sich der rote Vorhang zur Seite schiebt und Rohrbeck, Wawrczeck und Fröhlich auf die Bühne kommen. Oder stehen da Just, Peter und Bob? Sie werden wie Stars begrüßt.

Die drei sind Profis in ihrem Genre. Sie schaffen es, mit ihren Stimmen eine ganze Arena zu bannen. Man möchte sagen, man hängt an ihren Lippen, wenn sie nicht so weit weg wären. Aber die räumliche Distanz tut eigentlich nichts zur Sache. „Der dunkle Taipan“ hat alles, was Fans der Serie lieben: klassische Rätsel (die clever gelöst werden), wertvolles Diebesgut, augenzwinkernder Humor, geheimnisvolle Artefakte – und die Rückkehr des traditionellen Erzählers (sehr gut: Michael Prelle).

Nach dem anonymen Anruf, der aus dem kalifornischen Staatsgefängnis kommt, übernehmen die Drei. Logisch, „Wir übernehmen jeden Fall!“ ist ihr Motto. Sie sollen einen Dieb dingfest machen, der sich wie eine Schlange (Taipan ist eine australische Giftnatter) verkleidet. Und der hat es anscheinend auf ???-Devotionalien abgesehen. Das Aztekenschwert (Fall 25) kommt vor und ein geheimnisvoller Rubin (Fall 3).

Wohliger Grusel entsteht, als die drei Detektive eine Nacht in einem verlassenen Gespensterhotel verbringen sollen. Der Fall steigert sich dramatisch und bis die Detektive merken, wer hinter den Kulissen die Fäden zieht, ist es zu spät: Sie sind in akuter Lebensgefahr! Inszeniert wird das alles nicht nur mit den Stimmen der drei. Jörg Klinkenberg hat auf der Bühne jede Menge Gerümpel um sich aufgebaut und erzeugt zur Geschichte live die passenden Geräusche – wie in einem echten Hörspiel eben. Es ist ein großer Spaß, ihm dabei zuzuschauen.

Valentin Rövenstrunck hat Keyboards und Mischpulte aufgebaut und spielt die passenden musikalischen Zwischenstücke, die die Szenen verbinden. 3 D-Sounds in der Halle, Donnergrollen, Blitze, Feuerfontänen auf der Bühne und wabernde Nebel machen die Illusion so perfekt, dass man vergisst, sich in einer kühlen Beton-Mehrzweckhalle zu befinden.

Info: Die Drei ??? und der dunkle Taipan“ ist in Mannheim erneut zu Gast am 17. März 2020. Karten ab 45 Euro.