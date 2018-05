Von Marco Partner

Mannheim. Die Zaunseite haben die beiden Saarländerinnen schnell gewechselt. Ihr lindgrünes Trikot samt Startnummer aber behalten sie gleich an. Eben noch haben sich Anke Braun und Silke Zerbe bei der Zehn-Kilometer-Strecke durch die Quadratestadt selbst lautstark vom Publikum anfeuern lassen. Jetzt jubeln sie auf der Start- und Zielgeraden zwischen Rosengarten und Wasserturm genauso intensiv den Läufern zu. Mit einem Trupp von 13 Läufern sind die beiden Damen aus dem "Heinz-Becker"-Städtchen Bexbach angereist. Nun drücken sie natürlich vor allem ihren jüngeren Kollegen die Daumen.

Es ist 19 Uhr am Samstagabend, Zeit für die Königsdisziplin des insgesamt 9172 Teilnehmer zählenden SRH-Dämmermarathons: Die Marathonläufer stehen in den Startlöchern. Ein wenig von der tief stehenden Sonne geblendet, werden sie unter Konfettiregen und Jubelschreien auf den kräftezehrenden Weg geschickt. 42 Kilometer windet sich die Strecke durch die Straßen von Mannheim und Ludwigshafen. "Diese Abendstimmung ist etwas Besonderes", beschreibt Silke Zerbe die ausgelassene Atmosphäre. Doch nicht nur beim Umkurven des Wasserturms werden die Ausdauersportler frenetisch vorangetrieben, sondern eigentlich auf der gesamten Wegstrecke von Beifall und Wasser spendenden Zuschauern begleitet.

Rund 100.000 Schaulustige zählt der bereits zum 15. Mal ausgetragene Dämmermarathon insgesamt. Fast schon Kultstatus hat mittlerweile der Streckenabschnitt in Seckenheim erreicht. Dort wird die Badener Straße in eine Partymeile verwandelt, Campingstühle, Holzbänke und Tische stehen auf dem Bürgersteig, Nachbarn und Freunde laden zum Grillen ein und machen mit allem Krach, was der Haushalt zu bieten hat. Hier Tröten und Trommeln, dort Klapperhände und Rasseln. Manchmal müssen aber auch einfach Plastikeimer, Kochlöffel oder Badeschlappen für die enthusiastische Unterstützung der vorbeiziehenden Läufer herhalten. "Wir wollen diese super Leistung einfach würdigen", betont Friederike Gerlach, die mit ihren Freundinnen Petra und Anna auch immer wieder begeisternde La-Ola-Wellen lostritt.

Mannheimer Dämmermarathon - die Fotogalerie













































































































































































Etwas gemütlicher geht es dagegen bei Doris und Peter Gobbert zu, die ihre neuen Nachbarn zwischen Grillwurst und Anfeuerungsrufen kennenlernen. "Es kommen alle aus dem Haus, jung und alt. Sonst grüßt man sich nur, jetzt sitzt man zusammen. Es ist ein richtiges Nachbarschaftsfest", freuen sie sich jedes Jahr aufs Neue auf das große Sportevent.

Eigentlich würde auch Sylvia Jentsch gerade durch ihren Heimatort laufen. In den letzten fünf Jahren nahm die Seckenheimerin am Halbmarathon teil. Diesmal ist sie jedoch eine von knapp 1200 Helfern - und stellt für die vorbeisausenden Konditionswunder Energiehäppchen bereit: Bananenstückchen, Powerriegel und natürlich Unmengen von Wasser. "Es ist schön, einmal die andere Seite des Marathons zu sehen. Aber irgendwie auch schlimm für mich. Nächstes Jahr laufe ich wieder mit", ist sie überzeugt.

Obwohl das Laufen für gewöhnlich etwas Ruhiges, Meditatives ist, sei es gerade diese Begeisterung der Besucher, die einen "noch mal nach vorne pusht". Und die Stimmung lässt nicht nach. Gegen 21 Uhr haben auch die letzten Läufer den Stadtteil Seckenheim passiert und rennen der Dämmerung und dann der Dunkelheit entgegen.

Am City-Airport, am Martin-Bader-Ufer oder in Rheingönheim aber werden sie auch zu später Stunde weiterhin angefeuert. "Es ist eine einzigartige Atmosphäre, auf der Strecke wird man von den Zuschauern förmlich getragen. Das beflügelt einen und fühlt sich sensationell gut an", schwärmt Christian Lahm aus Zweibrücken, der zum zweiten Mal am Dämmermarathon teilnimmt. Das Lachen will auch dem Gewinner Nikki Johnstone nicht aus dem Gesicht weichen. Gegen 21.30 Uhr bog er mit einer Zeit von 2 Stunden und 28 Minuten als erster Marathonläufer in die Zielgeraden ein. "Jeder Muskel tut mir weh, aber die Backen tun es auch: vom vielen Grinsen wegen der großartigen Stimmung", sagt der gebürtige Schotte bei einer Pressekonferenz im Rosengarten. Da liegt sein Erfolg schon eine Stunde zurück. Die Sonne ist längst verschwunden, aber es dauert bis weit nach Mitternacht, bis auch die letzten Läufer am Wasserturm ankommen. Fix und alle, aber immer noch mit mächtigem Beifall der ebenfalls ausdauerstarken Zuschauer beschenkt.

Die Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes mussten 54 Läufer behandeln. "Es waren überwiegend Stürze, aber nichts Gravierendes", betonte Christian Herbert, Geschäftsführer der Sporteventagentur M 3. Na dann, auf zum nächsten Jahr.