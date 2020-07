Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Das Land Baden-Württemberg beabsichtigt auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Karcher an der Röntgenstraße gegenüber des Universitätsklinikums einen neuen Campus für die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg bauen. Das letzte Wort haben zwar die Abgeordneten, doch gibt es nach Auskunft von Bernd Müller, Leiter des Amts Vermögen und Bau Mannheim und Heidelberg, positive Signale aus dem Finanzministerium, das Bauvorhaben ab Mitte 2025 umsetzen zu wollen. Mit 140 Millionen Euro allein im ersten Bauabschnitt zählt der Ausbau der Medizinischen Fakultät zu den großen Bauvorhaben des Landes. Ziel des ehrgeizigen Projekts ist es, die derzeitige Unterbringung in angemieteten und verstreut liegenden Flächen zusammenzuführen.

Geplant sind der Neubau von zwei Forschungs- und Lehrgebäuden sowie einem Hörsaalgebäude. "Doch es muss nicht nur funktional, sondern auch städtebaulich passen", erklärte Müller. Denn mitten auf dem neuen, hochmodernen Campus steht das 1913 für die städtischen Krankenanstalten erbaute Kesselhaus. Optisch prägnant und zugleich tiefster Punkt des 1,5 Hektar großen Plangebiets, das aufgrund seiner Höhenunterschiede kein einfaches Grundstück ist, gibt dieses denkmalgeschützte Gebäude den Takt vor.

Nach Ansicht des Preisgerichts hat das Frankfurter Architektenbüro "Wörner Traxler Richter" die Aufgabenstellung am besten gelöst. "Die neuen Gebäude stehen nicht im Kontrast zum historischen Bestand, sondern fügen sich ein und nehmen die Linie der beiden Türme des Kesselhauses auf", erklärte Bernd Müller bei der Vorstellung des Siegerentwurfs. In Anbetracht von 18 qualitativ hochwertigen Wettbewerbsbeiträgen sei es eng zugegangen. Zwischen Platz eins und zwei habe es gar ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben. Doch ausschlaggebend sei am Ende der konsequente Umgang mit dem historischen Bestand gewesen.

"Sehr begeistert" vom Ergebnis zeigte sich auch Sergij Goerdt, Dekan der Medizinischen Fakultät, und wie Oberbürgermeister Peter Kurz Mitglied der Jury. "Das gibt ein Super-Ensemble, das Studenten und Dozenten gefallen und zu Höchstleistungen anspornen wird", war sich Goerdt sicher. Er lobte die funktionale und sinnvolle Aufteilung im Inneren. "An dieser Stelle geht es auch um ein Stück Stadtreparatur", sagte Architektin Petra Wörner zu der Idee, die Höhenunterschiede im Gelände nicht als Hindernis, sondern als Potenzial für das gemeinschaftliche Leben und den Austausch zu begreifen – sowohl zwischen als auch in den Gebäuden. Dazu werden die derzeit sehr stark voneinander getrennten Niveaus von Röntgenstraße und tiefer gelegenem Kesselhaus mithilfe von Plätzen, Gassen, Treppen, Wegen und Plätzen miteinander verflochten, sodass ein kontinuierlicher, offener Stadtraum entsteht.

Das Team habe sich dafür entschieden, den Ort in den Fokus zu rücken und zu würdigen, was besteht, so Petra Wörner. Im konkreten Fall das historische Kesselhaus mitsamt seiner baukörperlichen Kraft und seiner fein gegliederten Fassade, das die Neubauten in die Mitte nehmen. Die Sockel der modernen Lehr- und Forschungsgebäude werden in einem rötlich gefärbten Sandstein eingekleidet, der den Bezug zum roten Klinker der historischen Bestandsbauten aufnimmt.

Die Fassaden erhalten feingliedrige Leichtmetallelemente mit heller Beschichtung, sodass sich die Neubauten mit ihren Hörsälen, zweigeschossigen Foyers, Ausstellungsräumen und einem Café im Ausdruck zurücknehmen. Statt das Bild zu prägen, sollen sie die Kulisse für das künftige Campusleben bilden, das einmal um das Kesselhaus und den es umsäumenden Platz pulsieren soll.

Info: Die Architektenentwürfe liegen bis einschließlich 10. Juli täglich von 10 bis 17 Uhr in der Sporthalle der Universität Mannheim (Theodor-Heuss-Anlage 15) öffentlich aus.