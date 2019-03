Von Olivia Kaiser und Alexander Albrecht

Mannheim. Vor dem Halbfinale des badischen Fußball-Pokals zwischen dem VfB Gartenstadt und dem Karlsruher SC (0:4) sind am späten Mittwochnachmittag in den Mannheimer Quadraten N 3 und N 4 die Fäuste geflogen. An der Prügelei mischten laut Polizei jeweils 45 Hooligans des SV Waldhof und des KSC mit. Die Beamten nahmen 49 Personen vorläufig fest.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die beiden Gruppen im Vorfeld der Partie zu der Schlägerei auf offener Straße verabredet hatten. "Die Beteiligten haben sich recht konspirativ verhalten und waren schwarz gekleidet. Wir wissen auch, dass die Karlsruher ihre Autos extra außerhalb der Stadt abgestellt haben und dann mit der Bahn nach Mannheim gefahren sind", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle der RNZ. Überrascht seien die Beamten aber nicht gewesen.

"Wir waren gut vorbereitet", so Schätzle. Mehrere Hundert Beamte - "doppelt so viele wie bei einem Bundesliga-Spiel" - seien in der Stadt unterwegs gewesen, hätten den Hauptbahnhof, die Innenstadt und die Straßenbahnhaltestellen zum Spielort im Rhein-Neckar-Stadion überwacht. Zwischen dem Drittligisten Karlsruher SC und dem Regionalliga-Spitzenreiter Waldhof Mannheim besteht eine jahrzehntealte Rivalität, die sich auch auf die Fan- und Hooliganszene überträgt. Bemerkenswert ist, dass der SVW parallel (erfolgreich) sein Halbfinale beim SV Nöttingen bestritt. "Es war uns jedoch klar, dass die Waldhöfer nicht den Karlsruhern ,ihre’ Stadt überlassen wollten", sagte Schätzle.

Laut Polizei hatten gegen 16.50 Uhr Mannheimer und KSCler in den N-Quadraten aufeinander eingeschlagen. Dabei sei auch Absperrmaterial einer dortigen Baustelle von beiden Gruppen als Wurfgegenstände verwendet worden. Als die Beamten kurze Zeit später am Tatort eintrafen, hatten sich beide Lager bereits voneinander getrennt und aus dem Staub gemacht. Weit kamen viele Hooligans allerdings nicht. So gelang es den Polizisten, eine Gruppe von 40 Karlsruhern im Bereich O 5/Planken vorläufig festzunehmen.

Unter ihnen befanden sich zwei Männer, die bei der Schlägerei verletzt worden waren. Sie wurden von Rettungskräften versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Während der Festnahmen kam es zu Behinderungen auf den Planken, da Einsatzfahrzeuge und Schaulustige zeitweise die Straßenbahngleise versperrten. Die Polizei baute eine "Bearbeitungsstraße" auf, stellte die Identität der Rowdys fest und prüfte, ob sie bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sind.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Karlsruher zunächst in Gewahrsam genommen. Anschließend sprach die Polizei einen Platzverweis gegen sie aus und überwachte ihre Abreise. Zudem nahmen die Ordnungshüter in Tatortnähe weitere neun Personen fest, die dem Lager des SV Waldhof zugerechnet werden.

Vier hatten sich bei der Auseinandersetzung mit den KSC-Anhängern Verletzungen zugezogen. Bei den Festnahmen fanden die Beamten sogenannte Passivbewaffnung, unter anderem die aus dem Boxsport bekannten Zahnschützer, Vermummungsmaterial, Sturmhauben und Handschuhe. Die Ermittlungen, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, dauern an. Beim Spiel im Rhein-Neckar-Stadion kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

Um das Thema Fußball ging es auch bei der Präsentation der Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Mannheim, die am gleichen Tag stattfand. Denn die Polizeipräsenz bei den Fußballspielen der Clubs Waldhof, Sandhausen und Hoffenheim sorgt für die meisten Einsatzstunden. Falls der SV Waldhof den Aufstieg schafft, werden es wohl noch mehr Stunden werden - und mehr Risikospiele. Polizeipräsident Thomas Köber blickt dem recht gelassen entgegen, es bleibt ihm auch nicht viel anderes übrig. "Wir werden uns jedem Problem mit genügen Einsatzkräften stellen", erklärte er. "Bei Risikospielen bekommen wir außerdem Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei."