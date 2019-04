Von Marco Partner

Mannheim. Wer jetzt im Luisenpark spazieren geht, könnte inmitten der Blumenpracht auf klitzekleine, aber umso fleißigere Siemens-Mitarbeiter stoßen. 60.000 Honigbienen nennt die Mannheimer Niederlassung des Unternehmens jetzt ihr Eigen. Von ihren Stöcken auf der Grünfläche des Mitarbeiterparkplatzes schwirren und summen die schwarz-gelben Bestäuber fortan Richtung Planetarium - und immer weiter. Bis zu drei Kilometer können die Insekten zurücklegen. "Zum Luisenpark? Das schaffen sie locker hin und zurück", weiß Claus Fiedler, der mit seinem Kollegen Franz Bendel auf die Idee eines nicht nur ökologischen, sondern auch sozialen Projekts kam.

Vor vier Jahren besuchten die beiden aufgrund des Bienensterbens einen Imker-Kurs in Völkersweiler in der Pfalz und sind seitdem begeisterte Hobbyimker. Als Bendel kam dann vor zwei Jahren die Idee, Hobby und Beruf zu verbinden. "Bienen für Mannheim" nennt sich nun das Projekt, das weitere Mitarbeiter infizieren und auch für andere Betriebe in der Region ansteckend wirken könnte. "Die Kollegen werden eingebunden, zum Beispiel beim Honigschleudern und der Ernte", erklärt Franz Bendel die teamfördernde Maßnahme. Die Nachwuchstalente, die sonst an Digitalisierungskonzepten tüfteln, sollen den Verkauf des fertigen Honigs ankurbeln. Rund 60 Kilo im Jahr werden produziert, die Einnahmen sollen sozialen Einrichtungen zugutekommen.

"Sie sind aber noch etwas träge", stellt Felicitas Kubala (Grüne) bei der Einweihung der Bienenstöcke fest. In der Nähe von Siemensstadt in Ost-Berlin ist Mannheims Umweltbürgermeisterin aufgewachsen "Auch da ging’s um Bienen, allerdings um Turbinen", kann sie sich einen Kalauer nicht verkneifen.

In einen an Astronauten erinnernden Imkeranzug muss sie schlüpfen, um die kleinen Brummer auf ihre erste Flugreise durch Mannheim zu schicken. Doch beim von Franz Bendel gezüchteten Bienenvolk regt sich zunächst kaum etwas. Schuld ist der Smoker, der den Stock mit Rauch einnebelt. "Dann denken die Bienen, dass ihr Stock brennt. Sie fressen sich voll und sind entspannt", erklärt der Hobbyimker aus Klingenmünster das psychologische Trickspiel.

Anders geht's bei Claus Fiedlers Stock zu. In Scharen erkunden die Honigproduzenten sofort ihre neue Umgebung. Das Völkchen aus der Pfalz fühlt sich wohl in Mannheim.

Bei den Mannheimer Stadtbienen handelt es sich um Carnica-Bienen, die bekannteste deutsche Bienenart. Sie ist durch die Zucht der Imker sehr sanft und für ihre hohe Honigleistung bekannt. Vom Aussterben ist sie nicht bedroht, dafür aber viele Wildbienenarten. Laut BUND sind von den 550 in Deutschland beheimateten Wildbienenarten mittlerweile 128 Arten gefährdet. 42 weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste.

"Das Insektensterben betrifft uns letztlich alle. Bei Natur- und Artenschutz kommt es auf die Summe der kleinen Maßnahmen an", lobt Kubala das nachhaltige Projekt, das ähnlich wie die Feldhamster-Kampagne die Empfindsamkeit der Natur und den Artenschutz ins Bewusstsein rücke. Zwar sei weniger die Honigbiene, sondern die Wildbiene vom Aussterben bedroht, durch solche Aktionen könnten aber bewusst Impulse gesetzt werden, die über das gewöhnliche Biene-Maja-Denken hinausgehen, findet auch Fiedler.

Von der Pflege der Völker, über Schwarmkontrolle und Wintervorbereitung bis zur Honigernte haben die Mitarbeiter nun Gelegenheit, in die Welt der Bienen und des Imkers hineinzuschnuppern. "Ich bin gespannt, was ich von den Kollegen - vor allem aber, was ich von den Insekten lerne", zeigt sich Niederlassungssprecher Jürgen Britzius sehr angetan. Zumindest was die Arbeitsmoral angeht, fliegen die Siemens-Bienen jetzt mit gutem Beispiel voran.