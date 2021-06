Mannheim. (hwz) Der reguläre Seebühnenzauber im Luisenpark wurde zwar auf 2022 verschoben, doch die Veranstalter gaben die Hoffnung nicht auf, dass aufgrund sinkender Inzidenzen eine kleine Konzertreihe möglich sein könnte. Herausgekommen ist ein Spezialprogramm, das den nach wie vor geltenden Corona-Verordnungen gerecht wird und bekannte Künstler nach Mannheim holt. Jeweils 200 Gäste können pro Konzert anwesend sein. Das Programm:

> Freitag, 30. Juli: Los geht es mit dem CD-Release-Konzert von Alex Mayr. Die Wahl-Mannheimerin besitzt eine Jahreskarte für die Mannheimer Parks. Ihre Besuche waren Inspiration für ihr aktuelles Konzeptalbum "Park". Darin erzählt sie im Soundtrackpop mal in Worten feinster Lyrik, mal mit handfesten verbalen Ohrfeigen ihre Geschichten.

> Freitag, 6. August: Wolfgang Niedecken kommt mit seiner Hommage an Bob Dylan auf die Seebühne. Der BAP-Frontmann und Solokünstler erzählt von seinen Treffen mit dem Literatur-Nobelpreisträger und den Berührungspunkten zwischen seinem eigenen Werk und den Inspirationen, die er durch die Musik und die Texte von Bob Dylan erhalten hat. Musikalisch begleitet wird er von dem Pianisten, Arrangeur und Bigband-Dirigenten Mike Herting.

> Samstag, 7. August: Da Konzerte mit dem vollen Ensemble der Söhne Mannheims aufgrund der Corona-Situation noch nicht möglich sind, kommen die Söhne als kompaktes Quintett unter anderem mit Dominic Sanz, Karim Amun und Claus Eisenmann. Auf dem Programm von "Piano" stehen neben Hit-Klassikern wie "Und wenn ein Lied" auch neue Songs wie die gerade erschienene Single "Eine Million Lieder".

> Freitag, 13. August: Cassandra Steen ist mit ihrer Band zu Gast. Dem Publikum präsentierte sie sich zuletzt als Überraschungsgast neben dem Schweizer Sänger Seven bei seinem Seebühnenzauber-Konzert 2019.

> Samstag, 14. August: Von Mamie Smith, die vor 100 Jahren in den USA den ersten Bluestitel "Crazy Blues" aufnahm, über Bessie Smith, Nina Simone, Etta James, Koko Taylor und Janis Joplin bis zu den Blues Women der jüngeren Zeit wie Joss Stone und Amy Winehouse erzählen diese Frauen aus dem wahren Leben und geben Orientierung. Mit "Women In Blues", der neuesten Show der "Sweet Soul Music"-Reihe, wird diese Geschichte auf die Bühne gebracht.

> Freitag, 20. August: Julia Neigel meldet sich nach neun Jahren Pause zurück. Das kürzlich erschienene Album "Ehrensache" stieg direkt auf Platz 13 der Deutschen Album Charts ein. Eigentlich war eine Tour zum neuen Album geplant, doch Corona machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Für 2021 hat sie nun kurzerhand ihre Show abgespeckt und für ein Akustik-Set arrangiert, um damit Konzerte coronakonform möglich zu machen.

Info: Die Konzerte beginnen um 20 Uhr und finden ohne Pause statt. Aus hygiene- und sicherheitstechnischen Gründen ist eine Gästebewirtung am Sitzplatz geplant. Karten gibt es über die Hotline 0621/41 00 50 und an der Ticketbox am Haupteingang im Luisenpark. Unter www.luisenpark.de gibt es weitere Informationen.