Mannheim. (pol/mün) Am Mittwochmorgen ist noch unklar, wie es zu diesem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Neckarstadt kommen konnte. Dabei wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb, berichtet die Polizei. Mindestens drei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung, konnten aber nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden.

Gegen 22.51 Uhr war der Brand in einer Wohnung im 3. Obergeschoss des Gebäudes in der Waldhofstraße (Ecke Untermühlaustraße) ausgebrochen. Der Feuerwehr gelang es, mehrere Personen aus dem Anwesen zu retten. Der Schwerverletzte wurde aus der Wohnung geborgen, in der das Feuer ausgebrochen war.

Bis zu 50 Bewohner wurden kurzfristig durch den Rettungsdienst und die Polizei in zwei bereitgestellten Bussen der RNV betreut. Diese konnten aber nach Ende der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Kurz vor 1 Uhr wurden die Sperrungen aufgehoben und der Verkehr wieder frei gegeben.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Alle Wohnungen, auch die, in der sich augenscheinlich der Brandherd befand, sind zwischenzeitlich wieder zugänglich. Hinsichtlich der Brandursache dauern die Ermittlungen seitens des Kriminalkommissariats Mannheim an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Update: Mittwoch, 23. Februar 2022, 13.18 Uhr