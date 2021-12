Mannheim. (RNZ) Das von Eckard Stadler komponierte Kindervesperkirchen-Lied besingt, was die Schulklassen bei der Aktion erleben: "Essen, spielen, basteln und viel malen". All das macht den Kindern sichtlich Freude, wenn sie mit ihrer Klasse zu Gast in der Kindervesperkirche sind, die noch bis Freitag, 10. Dezember, in der Räumen der Evangelischen Jugendkirche im Stadtteil Waldhof stattfindet. Möglich ist das, weil sich Männer und Frauen bei dieser Aktion ehrenamtlich mit ihrer Zeit und ihrer Freundlichkeit einbringen. So sorgt das Team vom Spielmobil der Stadt Mannheim dafür, dass sich der Altarraum in einen Spielraum verwandelt. Vorlesepatin der Stadtbibliothek sprechen mit den Kindern über Bücher und lesen ihnen Geschichten vor. Auszubildende der Elektrofirma Volz aus Schönau basteln mit den Kindern.

Sie helfen ihnen dabei, wenn sie aus Wattepads Schneemänner basteln, mit Wachs eine Kerze verzieren, eine Karte gestalten und Taschen bemalen und bedrucken. Mit den Kindern etwas zu machen und für sie da zu sein, erfüllt die sieben jungen Frauen und Männer mit Freude, berichten sie. Einen der Azubis, der seit sechs Jahren in Deutschland lebt und sich im dritten Ausbildungsjahr befindet, berührt die Situation besonders. Denn die Kinder basteln mit Begeisterung, "sie wollen etwas entdecken und gestalten."

Es bedeute ihm viel, spielende und bastelnde Schulkinder zu erleben. Denn sein eigener Alltag als Schüler, so berichtet Abdul Skaf, sah anders aus: Kurz nach Schulende musste er bis weit in den Abend hinein arbeiten gehen, damit die Familie über die Runden kommen konnte in einem Land, in dem es keinen Frieden gab. "Hier können die Kinder in die Schule gehen und in Frieden leben. Das ist so viel wert", sagt er und widmet sich wieder den Kindern.

In dem Glaskubus unter der Empore laden ein gemütliches Sofa und zahlreiche Sitzsäcke zum Rumlümmeln ein. Auf einem Tisch steht eine Weihnachtskrippe und liegen Bücher aus. Immer dienstags und donnerstags kommt eine Vorlesepatin der Stadtbibliothek, um den Kindern etwas vorzulesen und mit ihnen über das Gehörte und über Bücher zu sprechen. Manche Kinder hören aufmerksam zu, anderen fällt das nicht so leicht, berichtet eine der Vorlesepatinnen. Eine große Überraschung ist für alle Kinder immer, dass sie sich ein Buch aussuchen und mit nach Hause nehmen können. Die Feudenheimer Buchhandlung Waldkirch unterstützt die Kindervesperkirche mit einer Bücherkiste.

Vor den Stufen des Altarraums und rund um den Altar geht es laut und bewegungsreich zu. Mit großen Spielen ist das Team vom Spielmobil der Stadt Mannheim dort und lädt die Kinder ein: Auch große Brettspiele und Hölzchen, aus denen ein möglichst hoher Turm gebaut werden kann, gehören mit zum Angebot. Dieser Turm war schon mehrfach höher als der Altar, bevor er dann mit lautem Gepolter umfielt und wieder neu errichtet wurde. "Den Kindern macht es sehr viel Spaß, hier auch mit viel Bewegung zu spielen", sagt eine Mitarbeiterin des Spielmobils. Zum diesjährigen Corona-Konzept gehört, dass die Kinder die verschiedenen Stationen stets im eigenen Klassenverband besuchen. Nach rund 30 Minuten ist dann immer Wechsel.

Dabei achten die Organisatoren gut darauf, dass sich die Kinder nicht mischen, sondern mit Abstand voneinander zur nächsten Station gehen. Die letzte Station ist dann das gemeinsame Mittagessen an den langen Tischen im Kirchenraum. Hinter der Theke sind meist vier bis fünf Ehrenamtliche, die das Essen ausgeben, ein Team, das schon seit Jahren in dieser Zusammensetzung arbeitet. Wenn die Klassen dann um kurz vor 12.30 Uhr die Kindervesperkirche wieder verlassen, bekommen die Lehrkräfte große Tüten mit Süßigkeiten mit auf den Weg. Diese stammen überwiegend von den Fans der Adler Mannheim. Auf das Thema Kinderarmut macht die Evangelische Kirche Mannheim seit 2008 aufmerksam und setzt sich mit der Kindervesperkirche für mehr Teilhabe und Gerechtigkeit für benachteiligte Kinder ein. Die zweiwöchige Aktion findet ihre Fortsetzung im Mittwochstisch, den angemeldete Schulkinder in der Jugendkirche besuchen. Außerdem gehören Ferienfreizeiten sowie die diakonischen Projekte Kinderkaufhaus Plus in der Neckarstadt-West und die "Begleitpatinnen" mit zum ganzjährigen Konzept.

Info: Die Daten für das Spendenkonto der Kindervesperkirche lauten: Empfänger: Evangelische Kirche Mannheim, Stichwort: Kindervesperkirche, Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE44.6705.0505.0039. 0030 07.