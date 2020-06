Mannheim. (pol/lsw/mün) Bei einem Streit mehrerer Menschen in der Mannheimer Innenstadt ist eine Person durch einen Schuss am Arm verletzt worden. Die Umstände waren erst einmal unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es sei im Bereich des Quadrates S3 gegen 17 Uhrzu Streitigkeriten mehrerer Personen gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.