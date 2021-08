Der Bereich der Wassersportler am Rheinauer See muss frei bleiben, da sonst ein hohes Unfallrisiko besteht. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Viele Grüße vom Rohrhofer See" hat Peter Lindenberger unter seine jüngste E-Mail geschrieben. "Wir haben unseren Teil des Rheinauer Sees kürzlich umbenannt, um weiteren Imageschäden vorzubeugen", erklärt der Inhaber des Cable Park Mannheim. Da sein Grundstück an den Brühler Gemeindeteil Rohrhof reicht, für ihn eine gute Möglichkeit, seinen Privatbesitz deutlich von dem abzugrenzen, was er als "Skandalstrand" bezeichnet. "Ich bin sozusagen der Karl Lauterbach in Sachen Rheinauer See und lasse nicht locker, wenn es darum geht, die Missstände im öffentlichen Teil des Sees anzuprangern, weil diese immense Auswirkungen auf die 83 Prozent von uns zu verantwortende Fläche haben", sagt er.

Lindenberger ist verärgert darüber, dass er immer wieder den Betrieb unterbrechen muss, um Wasserskifahrer und Wakeboarder zu schützen. "Schlauchboot-Hooligans" und "Paddelboot-Marodeure" nennt er diejenigen, die vom öffentlich zugänglichen Nordostufer herüberkommen, den Kurs blockieren und damit schwerste Unfälle der Wassersportler durch Kollisionen in Kauf nähmen. Der Rundweg am privaten Teil des Sees sei auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Und auch dort beobachtet Lindenberger Übergriffe. An einer Ausstiegsstelle für Wakeboarder beispielsweise seien wiederholt Wasserbomben geworfen worden. "Einer hat eine Verletzung am Fuß davon getragen", sagt er. Beschimpfungen seien geradezu an der Tagesordnung. Seit Mai hat er die private Wasserfläche mit entsprechenden Bojen markiert und Hinweisschilder aufgestellt, die das Überqueren untersagen. Das löse das Problem jedoch ebenso wenig wie die von der Stadt im öffentlichen Uferbereich im April aufgestellten Hinweistafeln auf die Corona-Regeln.

"Auch daran wird sich am Nordostufer nicht gehalten", so Lindenberger. Er geht dabei hart mit der Stadt ins Gericht, die seiner Auffassung nach reagieren müsste, wenn es um die in ihrer Verantwortung stehenden öffentlichen Flächen geht. "Zwar hat die Verwaltung nach über 30 Anzeigenerstattungen wegen Einbrüchen, Vandalismus, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung binnen neun Monaten vollmundig die Ausarbeitung eines neuen Konzepts für ihren Skandalstrand angekündigt, es dann aber wie seit vielen Jahren vorgezogen, die Probleme ein weiteres Jahr auszusitzen. Mit dem Ergebnis, dass sich die Lage dort weiter zuspitzt", moniert Lindenberger.

"Zur rechtsfreien Zone verkommen"

Im öffentlichen Bereich des Sees seien wiederholt Bänke und Toilettenanlagen zerstört worden. Es gebe Nazi-Schmierereien auf Gehwegen. Laichgewässer würden gestört. "Längst ist der städtische Nordoststrand des Rheinauer Sees zu einer rechtsfreien Zone verkommen", erklärt er und zeigt sich zugleich erbost darüber, dass die Stadt seine Rückrufbitten ignoriere oder ihn vertröste. "Auf Anraten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle haben wir im September 2020 den Antrag für die Errichtung eines zwei Meter hohen Doppelstabmattenzauns zum Schutz der Wasserskisportler sowie zur Sicherung der eigentumsrechtlich geschützten Angelfischerei gestellt. Als wir nichts gehört haben, haben wir eine Untätigkeitsklage eingereicht, damit der Antrag überhaupt bearbeitet wird. Dann erst teilte uns die Verwaltung mit, dass das Stellen des Zauns verfahrensfrei ist", nennt Lindenberger ein Beispiel.

Auf Nachfrage der RNZ erklärte eine Sprecherin der Stadtverwaltung, dass der Ordnungsdienst – unterstützt von Kräften des Polizeipräsidiums – in der Sommersaison im Rahmen seiner personellen Ressourcen regelmäßig witterungsabhängige Kontrolleinsätze sowie auch Schwerpunkteinsätze an Wochenenden und Feiertagen durchführe. Dabei handle es sich in der Regel um ganzheitliche Kontrolleinsätze in Bezug auf die Grillregelungen und sonstige Ordnungsstörungen, Parkverstöße sowie die Einhaltung der Regelungen der Corona-Verordnung. "Der Bereich des Rheinauer Sees unterliegt außerdem einer regelmäßigen Reinigung. Über die Sommermonate erfolgt diese täglich von Montag bis Freitag. Bei schönem Wetter mit hoher Frequentierung des Sees werden auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen Reinigungen durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice beauftragt", heißt es.

Zu Beschädigungen an Angelstegen, sonstigen Einrichtungen oder der Laichgewässer sei dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung jedoch nichts bekannt. "Das Abwehren von illegaler Nutzung des privaten Geländes liegt in der Verantwortung des Eigentümers, der dafür Sorge zu tragen hat, den privaten vom öffentlichen Bereich sicher abzugrenzen", teilt eine Stadtsprecherin weiter mit. Da es sich bei Einbrüchen, Hausfriedensbrüchen, Sachbeschädigungen, Vandalismus und Ähnlichem um Straftatbestände handelt, liege die originäre Zuständigkeit in solchen Fällen bei der Landespolizei.