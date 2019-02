Mannheim. (oka) Die historische Leuchtreklame mit dem Sarotti-Mohr verbleibt im Capitol. Das teilte das Vorstandsteam des Veranstaltungshauses am gestrigen Mittwoch mit. Die Werbetafel aus dem Jahr 1918 hatte in den vergangenen Monaten für eine emotionale Diskussion gesorgt. Für die einen ist der Mohr ein kolonialrassistisches Zeugnis, das nicht mehr zeitgemäß ist. Für andere ist die Werbefigur nicht per se rassistisch behaftet und als Kunstwerk seiner Zeit zu betrachten.

Die Werbetafel bleibt über der Bar hängen, wird allerdings künstlerisch verändert - wie genau werde in Zusammenarbeit mit dem Kreativteam erarbeitet. So soll die Auseinandersetzung mit Alltagsrassismus sichtbar gemacht werden. Die Entscheidung werde mehrheitlich von dem zur Unterstützung hinzugezogenen Beratergremium - dem unter anderem Marchivum-Leiter Ulrich Nieß sowie die Autorin und Regisseurin Mo Asumang angehören - befürwortet.