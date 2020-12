In vielen Stichstraßen, so wie hier zwischen P3 und P4, ist die Bepflasterung dringend sanierungsbedürftig. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Eigentlich sollte seit ein paar Wochen in den Verbindungsstraßen zwischen Planken und Kunststraße fleißig gearbeitet werden. Im März hatte der Gemeinderat beschlossen, dass im Herbst mit der Sanierung der Plankenseitenstraßen auf der P-Seite begonnen wird. Doch die Corona-Pandemie machte dieser Planung einen Strich durch die Rechnung. Jetzt gab die Stadtverwaltung bekannt, dass im kommenden Februar mit den Bauarbeiten begonnen wird. Sie dauern voraussichtlich bis zum Sommer 2024. Das Ziel, das Projekt zur Bundesgartenschau 2023 abgeschlossen zu haben, lässt sich also nicht halten. Der Grund ist allerdings einleuchtend: Die Stadtverwaltung will die Arbeiten in mehrere Abschnitte einteilen und zeitlich entzerren, um den von Corona gebeutelten Einzelhändlern und Gastronomen entgegen zu kommen.

Die Sanierung der Stichstraßen von den Planken zur Fressgasse (P-Quadrate) und zur Kunststraße (O-Quadrate) soll Mannheims wichtigstem Einkaufsbereich ein ganzheitliches und ansprechendes Erscheinungsbild geben. Das Sammelsurium an verschiedenen Bepflasterungen, die teilweise stark beschädigt sind, weicht der bereits auf den Planken verwendeten Pflastergestaltung. Mit dem Einbau von "geriffelten" Rippen- und Noppenpflastersteinen wird das bestehende Blindenleitsystem erweitert. Das Investitionsvolumen beträgt rund 8,25 Millionen Euro.

"Mit der Umgestaltung der Seitenstraßen begehen wir einen weiteren großen Schritt, der die Attraktivität der Mannheimer Innenstadt als Einkaufsmetropole steigert und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität für alle im öffentlichen Raum verbessert", erklärt Bürgermeisterin Felicitas Kubala. Insgesamt werden in den Seitenstraßen rund 9000 Quadratmeter Verkehrsfläche bearbeitet.

Ab Februar 2021 beginnt die MVV Netze GmbH mit der Umverlegung der vorhandenen Fernwärmeleitungen in den Seitenstraßen zwischen P2 und P3 sowie P3 und P4. Im April eröffnet das Unternehmen dann das Baufeld P1/P2 sowie P2/P3 und legt zunächst die vorhandenen Stromleitungen um, bevor die Stadt im Mai mit den Arbeiten in den jeweiligen Seitenstraßen beginnt. Die Bauarbeiten werden jeweils einseitig durchgeführt, sodass die Straßen für den Lieferverkehr befahrbar bleiben und die Kunden und Anwohner jederzeit die Geschäfte, Gastronomie-Betriebe und Wohngebäude erreichen können. "Wir nutzen die Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen, um unsere Netzinfrastruktur fit für die Zukunft zu machen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit in Mannheim langfristig weiter zu erhöhen", sagt Florian Pavel, Technischer Geschäftsführer der MVV Netze GmbH.

Damit die Beeinträchtigungen für die ansässigen Unternehmen so gering wie möglich bleiben, wird während der Bauzeit maximal in bis zu drei Seitenstraßen gleichzeitig gearbeitet. 2021 beschränken sich die parallel laufenden Bauarbeiten bewusst auf nur zwei Seitenstraßen. Den Start für die O-Quadrate markiert im Juli 2021 die Stichstraße zwischen O5 und O6. Im Februar 2022 folgt O4/O5, in der Jahresmitte O6/O7. Die Arbeiten in O2/O3/O4 beginnen im Januar 2023. Die Baumaßnahme wird insgesamt über dreieinhalb Jahre gestreckt. In der Zeit der Bundesgartenschau, also von April bis Oktober 2023, ruhen die Bauarbeiten. Letzte Bauabschnitte sind die Stichstraßen zwischen O4 und O5 sowie P5 und P6, die Anfang 2024 in Angriff genommen werden.

Zunächst hatten sich Einzelhändler und Gastronomen aufgrund ihrer derzeitigen prekären Lage gegen die Realisierung des Projekts gesträubt, wie aus einem Schreiben der Werbegemeinschaft Mannheim City und des Handelsverbands Nordbaden hervorgeht. Doch Oberbürgermeister Peter Kurz habe "unmissverständlich" klar gemacht, dass aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses und der ansonsten verfallenden Fördermittel eine Verschiebung oder ein Verzicht auf den Umbau nicht in Frage komme, heißt es weiter. In der Planungsphase fanden jedoch intensive Gespräche zwischen Stadtverwaltung, MVV sowie den betroffenen Einzelhändlern und Gastronomen statt. Die Unstimmigkeiten, die es zu Anfang des Plankenumbaus gab, sollten sich nicht wiederholen. Der gefundene Kompromiss ist für alle Seiten akzeptabel. "Unsere Standpunkte und Vorschläge wurden zum großen Teil in die Planung integriert", heißt es in dem Brief weiter.

Im Vorfeld zu den insgesamt elf Bauabschnitten finden individuelle Anrainer-Informationsveranstaltungen statt. Dabei werden den Anwohnern die Bauabläufe durch die Bauherren umfangreich erläutert und alle aufkommenden Fragen beantwortet. Aktuelle Informationen zur Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen werden ab dem Jahr 2021 über www.mannheim-planken.de und in einem Newsletter zur Verfügung gestellt. Die Newsletter-Anmeldung erfolgt per E-Mail mit Kontaktdaten an 76planken@mannheim.de, das Stichwort lautet "Newsletter".