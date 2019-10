Mannheim. (oka) Die Musikerin Wallis Bird stammt zwar aus Irland und lebt in Berlin, doch zu Mannheim hat sie eine ganz besondere Verbindung: 2007 kam sie in die Quadratestadt, um an der Popakademie zu studieren. Dort produzierte ihre Debüt-EP "Branches Untangle".

Wallis Birds Synthese aus folkigen Roots und Soul ist erfolgreich: Die ausgekoppelte Single "Blossoms in the Street" konnte sich 20 Wochen in den deutschen Top 100 Radio AP-Charts halten. Jetzt kommt Wallis Bird zurück nach Mannheim und gibt am Montag, 4. November, um 20 Uhr ein Konzert im Capitol. Die RNZ verlost dafür zwei mal zwei Karten.

