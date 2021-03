Mannheim. (ppf) Am Dienstag hat die Stadt Mannheim mit einem neuen Pilotprojekt an drei Mannheimer Schulen begonnen: Ab sofort können alle Schüler der dortigen Abschlussklassen zwei Mal wöchentlich einen kostenlosen Riechtest in der Schule machen. 8000 Tests wurden dazu ausgeliefert. Beteiligt sind die Helene-Lange-, Justus-von-Liebig-Schule sowie die Integrierte Gesamtschule Herzogenried (IGMH).

Eingesetzt werden sollen die Riechtests, die unter anderem auch bei dem Test-Konzert-im Rosengarten eingesetzt wurden. Sie sollten am besten vor Unterrichtsbeginn vorgenommen werden. Mit dem Fingernagel wird auf einem Pappkärtchen eine Stelle freigerubbelt, die einen Duft freigibt, der von den Probanden erkannt werden muss. Der Test basiert darauf, dass der Geruchsverlust eines der ersten Anzeichen einer Corona-Infektion ist. Der Vorteil dieses Testverfahrens ist dabei vor allem die einfache Handhabung und die kurze Durchführungszeit.

Bei einem positiven Testbefund ist eine weitere Testung erforderlich etwa durch einen Antigen-Test, bevor ein PCR-Test die positiven Ergebnisse bestätigt und eine Meldung ans Gesundheitsamt erfolgt, schreibt die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung.