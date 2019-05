Mannheim-Rheinau. (pol/pr/mare) Spektakulärer Unfall in Rheinau: Am Montagmorgen ist eine Frau mit ihrem Auto in die Leitplanke gerauscht, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 09.50 Uhr fuhr eine 82-jährige Frau mit ihrem Kia auf der Bundesstraße B36 aus Richtung Mannheim kommend in Richtung Schwetzingen. In einer Linkskurve in Höhe der Abfahrt zur Rhenaniastraße kam sie aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab.

Dabei krachte sie durch die Leitplanke und blieb in einem kleinen Waldstück stehen. Die Seniorin wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Abfahrt Rheinau-Süd in Richtung Schwetzingen gesperrt.