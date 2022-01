Mannheim. (cab) Die Mannheimer Rettungsdienste bestätigen ihre Einsatzbereitschaft. Vor dem Hintergrund der zugespitzten Corona-Lage seien aktuell keine personellen Engpässe zu erwarten. Zudem würden sich die Hilfsorganisationen gegenseitig unterstützen. Im Bündnis "4 für Euch" haben sich der ASB Region Mannheim/Rhein-Neckar, der DRK-Kreisverband Mannheim, die Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Baden sowie der Malteser Hilfsdienst zusammengeschlossen.

"Wir sind aktuell gut aufgestellt", sagt ASB-Rettungsdienstleiter Hendrik Maier. Die Hilfsorganisationen sprechen sich regelmäßig ab, um mögliche Ausfälle ihrer Einsatzkräfte abzufedern. Außerdem planen sie voraus. Zudem wurden mit dem Land zahlreiche Maßnahmen vereinbart, die bei weiter steigenden Infektionszahlen greifen könnten. Die Notfallpläne würden unter anderem eine stärkere Einbindung von Auszubildenden sowie den Aufbau von Desinfektionsstraßen vorsehen, die einen schnelleren Wechsel der Rettungswagen sicherstellen.

Auch wenn sich die Lage weiter verschärfen sollte, sehen die vier Hilfsorganisationen keine Gefahr für die Stabilität des Rettungsdienstes. "Die Menschen in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis werden weiter kompetent versorgt", versichert DRK-Rettungsdienstleiter Markus Sander.

Die Organisationen im Bündnis "4 für Euch" verfügen insgesamt über 745 Einsatzkräfte. Diese seien zum "sehr großen Teil" geimpft und geboostert, so das Bündnis in einer Mitteilung. Die Impfquote liegt demnach im Schnitt bei 90 Prozent. Unabhängig vom Impfstatus, müssen sich alle Mitarbeitenden mindestens dreimal in der Woche testen lassen, grundsätzlich aber vor jedem Dienstantritt. 126 junge Menschen befinden sich in der Ausbildung. Hinzu kommen weitere 85 Personen, die bei den Organisationen entweder den Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.

Derzeit gebe es laut der Mitteilung keine größeren Corona-Ausbrüche im Bündnis. Das Hygienekonzept sieht unter anderem eine Teamtrennung sowie eine räumliche Trennung vor. Mit Beginn der Pandemie hatten sich einige Mitarbeitende im Rettungsdienst mit Covid-19 infiziert. Spätestens durch die Impfkampagne im Januar 2021 seien diese Infektionen jedoch gestoppt worden, so das Bündnis.