Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Rote Zahlen bei der Regio Schlachthof GmbH Mannheim: Gerade einmal vier Jahre nach Gründung hat das Gemeinschaftsunternehmen von vier fleischverarbeitenden Firmen Insolvenz beantragt. Die Antragstellung mit Eigenverwaltung erfolgt, weil dem Unternehmen die Zahlungsunfähigkeit drohte. Schon der Vorgängerbetrieb, das städtische Fleischversorgungszentrum Mannheim, hatte aus finanziellen Gründen schließen müssen. Bei der früheren Gesellschafterin Stadt Mannheim war 2017 "erhöhter Handlungsdruck" entstanden, obwohl die finanzielle Problematik im Rathaus schon seit Jahren bekannt war.

Die Ursachen für die aktuellen Probleme klingen ähnlich wie damals: "Der allgemeine Preisdruck und die Belastungen aus hohen laufenden Kosten setzten der Regio Schlachthof GmbH zu", begründet der mit der Insolvenz beauftragte Generalbevollmächtigte Martin Wiedemann den Schritt zum Amtsgericht. Die Insolvenz mit Eigenverwaltung bringt im Gegensatz zur regulären Insolvenz Vorteile. Die Geschäftsführung behält während der nächsten drei Monaten die Kontrolle über das Unternehmen. Weil sie weiterhin die Verfügungsgewalt besitzt, können die Geschäftsführer Michael Hocker und Willi Schneider bei der notwendigen Unternehmenssanierung ihren Schlachtbetrieb weiterhin nach außen vertreten und am Ende einen Sanierungsplan ausarbeiten.

Die Geschäftsleitung habe die Möglichkeit einer frühzeitigen Antragstellung genutzt, um die Chancen für die Sanierung bestmöglich zu erhalten. Das Eigenverwaltungsverfahren biete dem Unternehmen einen rechtlichen Rahmen, um sich bei laufendem Geschäftsbetrieb in enger Abstimmung mit den Gläubigern neu aufzustellen, sagt Wiedemann. In der Eigenverwaltung setzt das Amtsgericht keinen Insolvenzverwalter, sondern einen sogenannten Sachwalter ein. Dieser überwacht das Verfahren im Interesse der Gläubiger.

Die Fortführung des Geschäftsbetriebes sei während dieser Zeit gesichert, so der Anwalt weiter. Zurzeit arbeiten bei der Regio Schlachthof Gesellschaft 27 Beschäftigte. Nach Aussagen der Geschäftsleitung stehen keine Werkvertragsarbeiter unter Vertrag, die in Massenunterkünften wohnen. Alle stammten aus der Region. Aus diesem Grund ist der Mannheimer Schlachtbetrieb im Gegensatz zu anderen Unternehmen in Deutschland bislang ohne Masseninfektionen durch die Coronakrise gekommen.

"Wir bedauern sehr, diesen schweren Schritt gehen zu müssen. Wir waren mit unserem Leistungsspektrum erfolgreich unterwegs, aber wir sehen heute bessere Chancen für eine Sanierung, als wenn wir zuwarten", erklärt Geschäftsführer Michael Hocker auf Anfrage den Insolvenzantrag. "Ich sehe eine Daseinsberechtigung für das Unternehmen und halte es für realistisch, die Regio Schlachthof durch einen Insolvenzplan zu sanieren", ergänzt Rechtsbeistand Wiedemann. Hierzu bedürfe es nun eines konstruktiven Zusammenwirkens der Beteiligten. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter seien für drei Monate durch das Insolvenzgeld gesichert. Die Bundesagentur für Arbeit habe dem Antrag zugestimmt. Dies gebe den notwendigen zeitlichen Spielraum, um die Sanierungspläne erfolgreich umzusetzen. Der Schlachthof Mannheim hält Stall-Kapazitäten für 500 Schweine vor. Die Tiere werden bereits am Vorabend der Tötung mit Lastwagen angekarrt und stundenlang in enge Boxen gepfercht. "Zum tierschonenden und möglichst stressarmen Schlachtvorgang" setzt der Schlachthof laut Homepage auf eine CO2-Betäubung. Diese Methode allerdings ist umstritten. Die Tierrechtsorganisation Peta und die Albert-Schweitzer-Stiftung protestierten deshalb vor den Toren des Schlachthofs.