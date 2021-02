Mannheim. (pol/make) In Feudenheim ist zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Citroen 2CV eine Böschung heruntergestoßen worden. Laut Polizeiangaben stießen die Täter das Fahrzeug, das seit Oktober 2020 in der Theodor-Storm-Straße am Feldrand abgestellt war, um. Dieses rollte über die Beifahrerseite eine kurze Böschung auf das dortige Feld und kam auf den Rädern wieder zum Stehen.

Außerdem warfen die Unbekannten einen dahinter abgestellten Anhänger mit Hochplane auf die Seite. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden