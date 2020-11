Mannheim. (pol/rl) Zu einem tödlichen Unfall kam es am Samstag an der Haltestelle Talstraße in Feudenheim. Hier hatte gegen 13.30 Uhr eine Straßenbahn der Linie 7 eine Fahrradfahrerin erfasst.

Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Linie 7 war nach dem Unfall unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Am Samstagabend vermeldete die Polizei, dass die Radfahrerin ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen sei.