Mannheim. (pol/mare) Tätowierungen sind heutzutage ein beliebter Körperschmuck. Jedoch ist nicht jedes Motiv geeignet, um es in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Was das für Konsequenzen haben kann, merkte am Dienstag ein 20-Jähriger, wie die Polizei mitteilt.

Gegenüber einem Bundespolizisten setzte er seine Tätowierung gezielt als Beleidigung ein. Mit dem Finger zeigte er auf die vier Buchstaben "A.C.A.B." an seinem Hals. Von dem Beamten angesprochen, gab er zu, die Tätowierung genau aus diesem Grund zu haben: Um Polizisten damit zu beleidigen.

Die Äußerung sowie sein anhaltend respektloses Verhalten gegenüber den Beamten führte schließlich zu einer Anzeige wegen Beleidigung.