Mannheim. (pol/mare) Am Wochenende wurden Polizei und Security in Mannheim angegriffen. Die Beamten berichten von zwei Fällen.

In der Neckarstadt ging eine 48-jährige Frau bei einer Veranstaltung auf dem Neuen Messplatz am Sonntagnachmittag auf Security-Mitarbeiter und Polizisten los. Den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes fiel gegen 15.30 Uhr die 48-Jährige auf, die in Begleitung ihres Mannes und ihrer zwei Kinder in der Warteschlange eines Kinderkarussells auf dem Gelände stand. Denn alle Vier trugen keine Mund-Nasen-Masken. Als die Frau darauf angesprochen wurde, zeigte sie sich vollkommen uneinsichtig und weigerte sich beharrlich, eine Schutzmaske aufzusetzen.

Da sie der Aufforderung, das Gelände zu verlassen, ebenso nicht nachkam, wurde sie vom Sicherheitsdienst zum Ausgang begleitet. Dabei schlug und trat sie nach den Security-Mitarbeitern, wodurch diese leichte Verletzungen davontrugen.

Anschließend entfernte sie die Frau zunächst mit einem Kind, kehrte aber beim Eintreffen einer Polizeistreife wieder zurück. Der nun folgenden Kontrolle durch Polizeibeamte wegen Zuwiderhandlung gegen die Corona-Verordnungen widersetzte sich die Frau, indem sie sich aus den Haltegriffen befreien wollte. Im weiteren Verlauf versuchte sie, einen Beamten zu schlagen.

Sie konnte schließlich unter Kontrolle und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen sowie wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.

Am Samstagmorgen zuvor hatte ein Mann im Mannheimer Hauptbahnhof einen Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn attackiert. Um kurz vor halb sechs gab es eine Auseinandersetzung am Bahnhof. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 66-Jährigen, der von einem Mitarbeiter der Bahn am Boden fixiert wurde. Ersten Ermittlungen zufolge sollte der 66-Jährige des Bahnhofs verwiesen werden, da er sich nur dort aufhielt und nicht vor hatte, einen Zug zu nehmen.

Infolgedessen griff er den 55-jährigen Bahnmitarbeiter an, schlug ihm ins Gesicht und zog ihm den Mundschutz herunter. Daraufhin wurde er von dem Sicherheitsmitarbeiter zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten.

Der Mitarbeiter der DB-Sicherheit trug keine Verletzungen davon und konnte seinen Dienst fortsetzen. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt der Tatverdächtige eine Anzeige wegen Körperverletzung. Dem Platzverweis für den Mannheimer Hauptbahnhof kam er schließlich nach.