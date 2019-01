Mannheim. (pol/mare) Der Polizei ist ein Serieneinbrecher ins Netz gegangen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim mitteilen, soll der 51-jährige Mann zwischen Mai und November regelmäßig auf Diebestour in Mannheim gewesen sein.

Der Mann war bereits am 12. Dezember 2018 verhaftet und in ein Gefängnis eingeliefert. Zunächst ging es um Einbrüche im Sommer letzten Jahres. Mittlerweile hat die Polizei aber Spuren an weiteren Tatorten ausgewertet. Das Ergebnis: Der 51-Jährige hat wohl eine ganze Serie an Einbrüchen zu verantworten.

Aber der Reihe nach: Am 24. Mai 2018 soll der Mann über den Balkon in eine Wohnung in der Oststadt eingebrochen sein. Er stahl hier Geld und eine Armbanduhr. Am Nachmittag des 16. Juli suchte er dann die Wohnung einer Frau in den E-Quadraten heim. Seine Beute: Schmuck, zwei Fotoapparate und ein Computer.

Den nächsten Coup landete der 51-Jährige am 20. September. Hier brach er in eine Wohnung in den M-Quadraten ein. In den B-Quadraten war er am 12. Oktober aktiv und brach in eine Wohnung ein.

Die Ermittlungen sind aber noch nicht zu Ende. Es wird noch geprüft, ob der 51-Jährige noch für weitere Einbrüche im November verantwortlich ist.