Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat in Mannheim gleich mehrere verwahrloste und wohl illegal eingeführte Hundewelpen gefunden. Das teilen die Beamten mit.

Am 28. Februar hatte es zunächst in Käfertal eine Beschwerde eines Anwohners in der Waldstraße gegeben, dass nachts winselnde Hunde in einem Garten zu hören seien. Bei der Überprüfung am 2. März fanden die Beamten dann einen Welpen im Garten. Es waren lediglich zwei ungedämmte Hundehütten als Witterungsschutz vorhanden.

Eine eingehendere Kontrolle am 3. März brachte mehr: Im Keller waren neun Welpen und die Mutterhündin. Der Raum war von Kot und Urin verunreinigt, es gab kein Wasser oder Futter für die Tiere. Die Polizisten stellten fest, dass die Welpen etwa 5 Wochen alt sind und offenbar aus Bulgarien eingeführt worden waren. Erforderliche Impfungen hatten sie nicht. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt wurden die Tiere beschlagnahmt und in einem Tierheim untergebracht.

Einen weiteren Fall gab es in Schwetzingerstadt: Ein 42-jähriger Mann hatte Ende Februar zwei Hunde verkauft, deren Käufer anschließend vom Veterinäramt überprüft wurden. Bei der Kontrolle des 42-Jähriges wurden zwei Hundewelpen gefunden, die in einem Raum des Anwesens am Georg-Lechleiter-Platz gehalten wurden. Der Boden des Raums war mit Kot und Urin übersät. Zudem hatten die Hunde damit begonnen, verschiedene Gegenstände des Raums anzunagen und zu zerbeißen. Nahrung und Wasser stand den Tieren nicht zur Verfügung. Die Hunde waren von dem 42-Jährigen aus Ungarn eingeführt worden, um sie zu verkaufen, und verfügten nicht über die erforderlichen Schutzimpfungen. Auch diese beiden Hundewelpen wurden beschlagnahmt und im Tierheim untergebracht.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Verstößen gegen das Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz, die Tierschutzhundeverordnung, die Binnenmarkttierseuchenschutzverordnung und das Tiergesundheitsschutzgesetz sowie weiterer tierschutzrechtlicher Bestimmungen.