Mannheim. (pol/mün) Die Polizei beendete am Freitagabend gleich 2 Partys in Mannheim, bei denen insgesamt 50 Menschen zugegen waren.

> In Käfertal feierten 23 Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung den Geburtstag eines Familienvaters. Zeugen des Festes in dem Mehrfamilienhaus hatten die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden gegen 18.15 Uhr 13 Erwachsene und 10 Kinder vor.

> In der Innenstadt beendete die Polizei eine Geburtstagsparty für einen Dreijährigen. Zeugen hatten sich über die vielen Menschen im Treppenhaus gewundert. Die eingesetzen fünf Streifenbesatzungen fanden gegen 18.40 Uhr 27 Geburtagsgäste in der Vier-Zimmer-Wohnung - darunter fünf Kinder.

Von allen Personen wurden die Personalien festgestellt, Platzverweise erteilt und Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung erstellt.