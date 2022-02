Die Einweg-Plastiktüte hat ausgedient: Während früher viele Menschen ihre Einkäufe in Plastiktüten transportierten, sind es heute eher Tüten aus Papier oder Jutetaschen. Die Kunden nehmen die Änderung gut an, sagen Mannheimer Gewerbetreibende. Foto: dpa

Von Marco Partner

Mannheim. Jahrzehntelang prägten sie das Bild des Stadtbummels: Mit großen Plastiktüten in der Hand schlenderte man mit seiner Shoppingbeute durch die Läden. Seit über fünf Jahren kostenpflichtig, sind die Einwegeinkaufstaschen seit Jahresbeginn ganz verboten, und somit endgültig aus dem Sortiment unter der Kassentheke verschwunden. Viele Geschäfte haben längst auf Papier- oder Stoffvarianten umgestellt. Hat das neue Gesetz überhaupt noch Auswirkungen auf die Geschäfte? Bleiben sie auf ihren Tüten sitzen? Und sind die neuen Alternativen überhaupt per se umweltfreundlicher? Eine Umfrage in der Mannheimer Innenstadt.

*

Bei den Engelhorn-Filialen ist von einer Taschenrevolution nichts zu spüren, denn diese ist bereits vollzogen. "Wir nutzen seit mehr als drei Jahren in all unseren Geschäften umweltfreundliche und kostenfreie Papiertüten. Das Plastiktüten-Verbot hat auf uns keine Auswirkungen", sagt Ann-Kristin Braun vom Marketing. Lediglich bei schwerer Hartware – vor allem im Sporthaus – kämen Mehrwegtüten aus Kunststoff zum Einsatz, welche jedoch im Haushalt wiederverwendet und über die gelbe Tonne entsorgt werden können. Zudem bestehe für Kunden die Möglichkeit, Stoff- und Leinentaschen zu erwerben.

Auch die schwedische Modekette H&M machte die Plastiktüte ab Frühjahr 2016 kostenpflichtig und stieg im Herbst 2018 auf Papiertüten und Baumwolltaschen um. 2020 schaffte die Modekette C&A ihre Einweg-Plastiktüten ab, und führte neben Alternativen aus Papier und Baumwolle eine Mehrwegtasche aus recycelten PET ein, die nach Verschleiß ausgetauscht werden kann. "Unser Kernziel ist die Förderung von Mehrweg-Tragetaschen, um insgesamt weniger Taschen, egal ob aus Plastik oder Papier, in Umlauf zu bringen", erklärt Pressesprecherin Betty Kieß.

Durch eine Vereinbarung des Handelsverbands Deutschland und des Bundesumweltministeriums sollte die kostenlose Plastiktüte ab 2015 nach und nach aus dem Handel verschwinden. Durch die Kostenpflicht sollten Verbraucher mehr darauf achten, alte Plastiktüten wiederzuverwenden und somit weniger Plastik zu konsumieren. "Somit gelang es dem Handel, eine Steuerlösung durch eine Selbstverpflichtung der Branche zu verhindern. Das war ein Erfolg, seitdem wurde die Ausgabe von Kunststofftragetaschen um fast 70 Prozent zurückgefahren", erklärt Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden.

Den Trend, dass Kunden nun vermehrt ihre eigenen (Stoff-)Taschen zum Bummel mitbringen, können viele Geschäfte bestätigen. Auch Wolfgang Blatt, seit fast 30 Jahren Inhaber des Spielwarengeschäfts "Urmel", sieht die Losung erfüllt. "Mit dem Zeitpunkt, als wir 20 Cent pro Tüte verlangen mussten, ist der Plastiktütenverbrauch rapide herunter gegangen. Die Kunden meckern nicht, es wird angenommen. Viele bringen eigene Stofftaschen mit und merken, es schont die Umwelt und den Geldbeutel. Aber nur mit dieser Verknüpfung geht es: Man muss die Leute mit Geld erziehen, nur auf Freiwilligkeit zu setzen reicht nicht aus", erklärt Blatt, der vor ein paar Jahren auf Papiertaschen umstellte, und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auch die letzten Plastiktüten losgeworden ist.

Beim Geschenkladen Luft & Liebe dagegen sitzt man noch darauf, gestaltete sich der tragbare Übergang nicht ganz so einfach. "Wir haben noch tausende große Plastiktüten, die wir vor circa acht Jahren bestellt haben. Der Bedarf ging zunehmend zurück, besonders seitdem wir die Tüten nur noch gegen Selbstkosten verkauften. Diese können wir jetzt eigentlich entsorgen, schade drum", sagt Inhaber Theo Maßmann.

Auch der bunte Laden im N 7 führte vor Jahren mittelgroße Tüten aus Papier ein. "Bei Luftballons und größeren Geschenkartikeln brauchen wir aber doch richtig große Taschen, weil nicht jeder Kunde was dabei hat", so der Inhaber. Große Papiertüten erwiesen sich dabei als zu sperrig und zur Wiederverwendung ungeeignet, da sie meist nicht allzu lange halten. "In der Ökobilanz können sie sogar schlechter sein als eine gut entsorgte Plastiktüte", sagt Maßmann.

Tatsächlich kam auch das Bundesumweltministerium zu dem Ergebnis, dass Papiertüten in der Umweltbilanz nicht unbedingt besser abschneiden als Einweg-Plastiktüten. Allerdings würden sie eher recycelt und landeten seltener in der freien Natur. Als Regel gilt: Wenn eine Papiertüte notwendig ist, sollte sie auch mehrfach genutzt werden. Auch bei den wiederentdeckten Stoffbeuteln komme es auf die Wiederverwendung an. Diesen Trend greift auch Luft & Liebe auf. Maßmann: "Wir haben jetzt zur Probe große Taschen aus Baumwolle, die wir zum Selbstkostenpreis verkaufen. Wenn sich das bewährt, werden wir diese Taschen mit unserem Logo bedrucken lassen."