Mannheim. (run) Wer in diesen Tagen durch Mannheim fährt, kommt an einer Umweltaktion der Stadt Mannheim nicht vorbei. "Mach bitte aus deinem "Mund-Nasen-Schutz" keinen "Mund-Nasen-Schmutz", steht auf 100 Plakaten, die noch bis zum 28. März im gesamten Stadtgebiet zu sehen sind. Die Surfrider Baden-Pfalz hatte die Idee zu dieser Initiative, durch die Menschen zu einem bewussten Umgang mit den Masken angehalten werden sollen. "Ich ärgere mich auf meinen Jogging-Runden und Touren mit dem Stand-Up-Paddle-Board immer wieder über weggeworfene Masken. An diesem Zustand muss sich etwas ändern", sagt Uwe Franken, von der Umweltschutz-Organisation.

Bei der Stadt Mannheim stieß Franken mit seinem Vorschlag für eine Plakataktion auf offene Ohren. "Als die Surfrider wegen des "Maskenunrats" auf den Grünflächen und in den Straßen auf uns zugekommen sind, haben wir uns sofort dafür begeistern lassen, diese Kampagne gemeinsam durchzuführen", sagt Alexandra Kriegel, Eigenbetriebsleiterin des Eigenbetriebs Stadtraumservice.

Die Corona-Pandemie habe auch in Mannheim wie ein Brennglas gewirkt und schon zuvor bestehende Trends verstärkt. Der öffentliche Raum werde mittlerweile ganzjährig genutzt, weswegen es an ausgewählten Orten in Mannheim im Laufe des vergangenen Jahres zu erheblichen Verunreinigungen gekommen sei. "Auch die Maske als neues "To-Go" Utensil für den Alltagsgebrauch landet immer häufiger auf den Boden anstatt im Abfallbehälter", sagt Kriegel.

Das hat für die Umwelt teils gravierende Folgen. Nach einer Einschätzung von Greenpeace dauert es bis zu 450 Jahre bis Kunststoff-Masken komplett verrotten. Die Masken sind überwiegend aus Fleecestoff und der wird aus Kunststofffasern hergestellt. Was die Entsorgung des Mundschutzes angeht, gibt es nur eine richtige Antwort: Einweg-Masken gehören in den Restmüll.

"Von vielen Küsten weltweit gibt es bereits die Meldungen, dass Einweg-Masken an die Strände gespült werden. Zusätzlich, zu all dem Plastikmüll, der die Ozeane verschmutzt", sagt Franken. Plastik ist besonders schlimm für alle Gewässer. Weil der Kunststoff lange braucht, um biologisch abgebaut zu werden, treiben Plastiktüten, PET-Flaschen und jetzt auch die Einweg-Masken über Jahrhunderte in Flüssen und Meeren. Der Müll verstopft die Mägen von Seevögeln und Fischen.

Kriegel betont, dass die Verschmutzung der Umwelt nicht nur für Natur und Tiere schädlich sei. Sie führe auch bei den Menschen zu zusätzlichen Stressphänomenen. "Wir registrieren auch manchmal auch unbewusst, ob unsere Umgebung gepflegt und sauber ist. Deshalb: Einfach kurz die Zeit nehmen und die eigenen Abfälle ordentlich wegwerfen. Das führt zu einem guten Miteinander bei uns in der Stadt."