Stellten am Freitag im Käfertaler Wald ihre Klimaschutzpläne vor: Martin Strauß von der Landschaftsagentur Plus (rechts), Forstbetriebsleiter Frank Philipp von der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau (dritter von rechts) und ihre Mitarbeiter. Foto: Gerold

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Die Idee klingt vernünftig, birgt aber eine Menge Zündstoff. In ihrem rund 111 Hektar großen privaten, sogenannten Kollekturwald entlang der Riedbahn am östlichen Mannheimer Stadtrand will die Evangelische Stiftung Pflege Schönau (ESPS) mit Sitz in Heidelberg ihren Baumbestand überlebensfähig für den Klimawandel machen. Mit einem Millionenbudget soll die ungeliebte Baumart Spätblühende Traubenkirsche binnen drei Jahren entwurzelt werden. Die Grünen und die Tierschutzpartei im Mannheimer Gemeinderat warnen vor Schnellschüssen.

"Der Wald steht still und schweiget", lautet eine Zeile im berühmtesten Lied des evangelischen Dichters Matthias Claudius. Wenn er heute den Überlebenskampf der Bäume sähe, müsste er wohl umformulieren: "Der Wald stirbt still und schweiget." Angesichts von Trockenheit sowie Schädlingen aus Fauna und Flora bietet sich im Käfertaler Wald tatsächlich ein Bild des Jammers. Fast jeder dritte Baum leidet oder ist bereits geschädigt. Mit hohem finanziellem und technischem Aufwand sagt die ESPS der Traubenkirsche nun den Kampf an. Die Pflanze vermehre sich massiv und verdränge wertvolle Nutzbäume, so die Begründung. "Der Wald ist in ernsthafter Gefahr", betont Martin Strauß, Geschäftsführer der Landschaftsagentur Plus. Diese soll den Wald im Auftrag der ESPS forstwirtschaftlich und naturschutzfachlich aufwerten.

Schon jetzt leide der überwiegend aus Kiefern bestehende Mannheimer Forst unter Trockenheit, Klimaerwärmung, Schadinsekten und Pilzbefall. "Der Erhalt von Wäldern ist ein ganz wichtiger Baustein für den Klimaschutz", ergänzt Frank Philipp, Leiter des Forstbetriebs der ESPS. "Ein gesunder, standorttypischer Wald bindet CO2, sorgt für sauberes Grundwasser und ist für die Tier- und Pflanzenwelt überlebenswichtig. Ohne den Umbau des Waldes und Investitionen in den Wald der Zukunft können wir den Erhalt des Ökosystems Wald an dieser Stelle nicht erreichen", rechtfertigt er das Vorhaben bei einem Ortstermin.

Soweit stimmen auch Kommunalpolitiker zu. Die Traubenkirsche in diesem Waldgebiet sei inzwischen eine Hauptbaumart. Ihre Bekämpfung sei notwendig, um die Umgestaltung des Forsts in einen widerstandsfähigen Laubwald zu ermöglichen, der an die künftigen klimatischen Verhältnisse angepasst sei. Die ESPS verfolge dabei ein "ökologisch und forstwirtschaftlich wichtiges Ziel".

Aber wenn die Traubenkirsche hier maschinell entfernt werde, sei der Wald nahezu verschwunden, so Grünen-Stadträtin Gabriele Baier: "Wir sehen große Probleme, auf den gerodeten und stark besonnten Flächen wieder einen Wald aufzubauen, denn unsere Waldbaumarten benötigen eine Beschattung für die Keimung und Entwicklung der ersten Jahre. In der Trockenheit und Hitze werden die Ausfälle der gepflanzten Bäume groß sein." Zudem werde der Waldboden durch schwere Maschinen stark beschädigt, und Nährstoffe für die künftige Waldentwicklung würden entnommen.

Die komplette Maßnahme soll bisher in drei Jahren, auf jeweils 30 Hektar pro Jahr, umgesetzt werden. "Dies erscheint mir viel zu ehrgeizig und zu rasch", glaubt Stadtrat Andreas Parmentier von der Tierschutzpartei in der Fraktion Lipartie. Man könne bei diesem Hau-Ruck-Verfahren kaum Erfahrungen sammeln.

In der kurzen Zeitspanne würde dieses Mammutvorgehen zudem die Aufenthaltsqualität des Käfertaler Walds verschlechtern. Gerade der Einsatz von schwerem Gerät verändere das Gesicht dieses beliebten Naherholungsgebiets über eine sehr lange Zeit massiv, warnt der Kommunalpolitiker. Die Landschaftsagentur Plus plant aufgrund des Gegenwinds für September eine Infoveranstaltung zu dem Projekt.